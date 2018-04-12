Дьявольски красивый спектакль: "Портрет Дориана Грея" из Москвы в Сухуме

О том, как прошел второй спектакль Театра на Юго-Западе в рамках проекта "Шедевры Московской сцены", читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Вторым спектаклем второго проекта "Московские шедевры" в Абхазии стала самая ожидаемая постановка "Портрет Дориана Грея". Еще за несколько дней зрители раскупили все билеты. Художественный руководитель Театра на Юго-Западе Олег Леушин признался, что удивлен такому ажиотажу.

Пари Черного и Белого

Спектакль "Портрет Дориана Грея" Олега Леушина начинается с пари высших сил – Черного и Белого, или Добра и Зла. Главный вопрос – сможет ли человек устоять перед искушениями. Высшие силы, вокруг которых закручена вся постановка, – оригинальная задумка Олега Леушина, который дает свою версию появления главного персонажа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Портрет Дориана Грея" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

Дориана играет молодой актер Михаил Грищенко. Каждый неверный выбор приближает душу героя к гибели. В целом, спектакль о постепенном растлении души человека, который вступил на сомнительную тропу порока.

В спектакле главный герой раскрывается постепенно. Если в первом акте Дориан Грей все еще "пустоголовый дурачок", то во втором – настоящее дитя дьявола. Он превращается в привлекательного подонка, внушающего силу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Портрет Дориана Грея" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

С самого первого эпизода впечатляет игра лорда Генри (Фарид Тагиев), который олицетворяет Черную сторону. Исполнение актера – настоящая живая энергия. Актер сумел сделать притягательным своего злого персонажа. И по завершении спектакля зритель тоже становится жертвой дьявольского обаяния лорда Генри, который составил серьезную конкуренцию "прекрасному принцу" Дориану Грею.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Портрет Дориана Грея" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

Мощное решение

Спектакль Театра на Юго-Западе сопровождается сильными музыкальным сопровождением, хореографией и сценографией. Поражают не декорации и не костюмы, а именно игра актеров, их пластика и танцы. Практически каждая сцена сопровождается танцем.

По мнению зрительницы Асиат Шакрыл, танцы в спектакле – самое мощное решение постановщика.

"Очень впечатлена хореографией, которая поставлена на качественно высоком уровне. Все перипетии в жизни Дориана отражены в танце, в том числе и финальная сцена, которая, к моему удивлению, завершается достаточно оптимистично – верой высших сил в человечество", – отметила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Портрет Дориана Грея" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

Бывший министр культуры, актер абхазского театра Кесоу Хагба признался, что из зала он вышел потрясенным.

"Я потрясен искусством, театром, этой зрелищностью, которую показали нам актеры Театра на Юго-Западе. Режиссер и актеры высочайшего класса. Огромное спасибо Ираклию Хинтба за то, что он устроил нам, зрителям, такой праздник. Это великое искусство, великое воздействие, после которого зритель выходит из театра одухотворенным", – сказал Хагба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Портрет Дориана Грея" Театра на Юго-Западе в РУРСДРАМе

"Шедевры московской сцены" в Абхазии в 2018 году представляет московский Театр на Юго-Западе с тремя спектаклями "Дракула", "Портрет Дориана Грея" и "Макбет".