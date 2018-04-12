Врач-паразитолог: за качеством японской кухни в Абхазии надо следить

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Амра Амичба. В Абхазии нет паразитов описторхоза, который передается через необеззараженную рыбную продукцию, сообщила корреспонденту Sputnik врач-паразитолог Сухумской санэпидстанции Валентина Зайцева.

"Мы не эндемичный район, и случаев описторхоза в Абхазии быть не может. Заразиться описторхозом мы можем лишь в том случае, если нам завезут зараженную рыбу, тарань, строганину, карповые породы. У нас не живет первый промежуточный хозяин паразита — это моллюск Bithynia inflata, который необходим для продвижения, сохранения вида паразита, поэтому цикл прерывается. Паразит не развивается, мы можем "спокойно спать" в этом плане, — сказала Зайцева. — В основном это Обь, Иртыш, Приамурский край, Урал, где существует этот промежуточный хозяин и карповые рыбы".

Врач уточнила, что от человека к человеку описторхоз не передается.

"Именно в мышцах рыб формируется инвазионная личинка для человека. Зараженную рыбу человек съест, опорожниться фекалиями, яйца паразита должны попасть в водоем, в водоеме должны находиться моллюски Bithynia inflata, которые проглотят яйца, из которых вылупятся личинки. И в этом моллюске происходит развитие, определенный цикл паразита. Рыба должна слопать этого моллюска, чтобы произошла другая личиночная стадия, которая заразна только для человека и для животных, которые питаются этой рыбой", — пояснила Валентина Зайцева.

По мнению врача, для предотвращения заражения, следует требовать стандарт качества полуфабрикатов в местах, где посетителям предлагается японская кухня.

"Бывает, люди любят суши, роллы. Недобросовестные хозяева могут обманывать и готовить их не из морской рыбы, как полагается, а берут речную, зараженную рыбу. Термически не обрабатываются же роллы. Описторхоз в России пошел именно из-за того, что везде понаоткрывали многочисленные рестораны японской кухни, непроверенная рыба — и люди стали заражаться", — заметила Зайцева.

По ее словам, у местных пород рыб есть свои паразиты, но случаи заражения ими человека крайне редки.

"Единственное, что у нас может встречаться, это широкий лентец чаек. Но это до такой степени редко, что за мою 20-летнюю практику только один раз было. Трематодозы, к которым относится описторхоз, у нас не зафиксированы, — подчеркнула Зайцева. — Всю рыбу, которую привозят к нам, в сыром виде не едят, ее жарят, парят и так далее. И роллы в домашних условиях не готовят, определенные виды рыб должны быть, которых не достать в розницу. Просто надо, как и прежде, контролировать поставки некачественной рыбы, которую можно использовать для приготовления роллов".

Роспотребнадзор сообщил, что риск употребления населением необеззараженной рыбы, особенно в эндемичных по описторхозу, анизакидозу и дифиллоботриозу территориях, остается высоким. Кроме того, существует риск заражения более 20 видами других паразитов через необеззараженную рыбную продукцию.