12 апреля 1993 года: затишье перед "бурей" на Восточном фронте

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Минобороны Республики Абхазия за 12 апреля 1993 года:

"За прошедшие сутки на Гумистинском фронте шли перестрелки из автоматического оружия и танковых орудий. По оперативным данным разведки Министерства обороны Республики Абхазия, в Западной Грузии нарастает противостояние между сторонниками Звиада Гамсахурдиа и тбилисскими властями, в результате чего перекрыты коммуникации, ведущие из Грузии в Абхазию.

12 апреля на Восточном фронте сохранялось затишье. Вечером и ночью противник из артиллерийских систем вел обстрел населенных пунктов Пакуаш, Беслахуба, Маркула, Лабра, Атара-Армянская. С утра обстрел продолжается".

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