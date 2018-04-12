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Отечественная война народа Абхазии

12 апреля 1993 года: затишье перед "бурей" на Восточном фронте

© Фото : Ибрагим Чкадуа
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (242)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Минобороны Республики Абхазия за 12 апреля 1993 года:

"За прошедшие сутки на Гумистинском фронте шли перестрелки из автоматического оружия и танковых орудий. По оперативным данным разведки Министерства обороны Республики Абхазия, в Западной Грузии нарастает противостояние между сторонниками Звиада Гамсахурдиа и тбилисскими властями, в результате чего перекрыты коммуникации, ведущие из Грузии в Абхазию.

12 апреля на Восточном фронте сохранялось затишье. Вечером и ночью противник из артиллерийских систем вел обстрел населенных пунктов Пакуаш, Беслахуба, Маркула, Лабра, Атара-Армянская. С утра обстрел продолжается".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (242)



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