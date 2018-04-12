Увидеть себя и соседей: Абхазский театр готовит премьеру спектакля "Носороги"

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Амра Амичба. Зритель, пришедший на спектакль "Носороги", увидит на сцене и себя, и соседей, и общественность в вечной теме – что такое человек. Об этом рассказала режиссер-постановщик Абхазского театра Мадина Аргун.

По ее словам, в спектакле авторы покажут свой вариант того, как человеку выйти из сложной ситуации.

"В спектакле два-три персонажа, которые попадают в сложные ситуации. У того, кто не смог из нее выйти, нос стал рогом. Есть наша версия того, что надо сделать, чтобы избежать ее", — сказала Аргун.

По ее словам, пьеса Эжена Ионеско "Носорог" была утверждена на художественном совете Абхазского театра из трех, предложенных режиссером Мадиной Аргун.

"Актуальность пьесы в том, что она отображает любую эпоху, любую реальность. По решению не замысловата, но мысль должна быть ясна", — заметила Аргун.

Спектакль "Носороги" будет идти полтора часа без антракта.

"У Абхазского театра сложилась традиция не давать "двухактовки". Не хочется добивать зрителя этой темой, растягивать спектакль на два акта. За полтора часа зритель увидит и ощутит всю суть, все посылы и мессенджи режиссера, художника-постановщика, художника по свету", — уверена режиссер.

Мадина Аргун призналась, что спектакль нелегкий и для актеров, и для режиссера, и требует много физических, моральных, душевных затрат.

"Читка началась еще в октябре. Даже сегодня есть актеры, которые спрашивают, как воплотить образ. Театр чем хорош и отличается от кино, и чем нравится мне, каждые репетиции не похожи на предыдущие. Находишь что-то новое. Над спектаклем работают до 25 человек, а на сцене будет около двадцати актеров. Для рамок Абхазии – это большое количество людей, это массовый спектакль. Завтра прилетает художник по свету. Это будет уже вторая наша совместная работа, первая – свет в спектакле "Дом Бернарды Альба". Из невозможного он делает какие-то чудеса, и на это раз я надеюсь на него. Я ему ставлю задачу, что мне нужен революционный свет. Посмотрим, какой на выходе случится свет", — отметила она.

Режиссер отметила, что в творческий процесс погружен весь театр на сегодняшний день.

"Культура работы режиссера с художником-постановщиком, режиссера с драматургом ушла на второй план, а порой и на горизонте этого не видать. Я приверженец совместной авторской работы. Потому что каждый должен заниматься своим делом. Все, что хотела сказать я, мы скажем вместе. Искусство – субъективная материя. Объективны точные науки – математика, физика. Искусство субъективно для восприятия – кому-то может понравиться или нет, один поймет, другой не поймет. В Абхазии нет театрального критика, который бы разобрал работу режиссера, чего не хватает спектаклю. Мы все добры на аплодисменты. Но аплодисменты зрителей не самоцель для меня. Знаете, чего я хочу? Чтобы зритель, когда выйдет со спектакля, всю дорогу до дома размышлял: "У меня в жизни была такая ситуация, как я из нее вышел. Или, если попаду в такую же, как я ее решу." Человек начинает забывать, что он человек. Катарсис в финале, очень надеюсь, испытает зритель. Я хочу, чтобы человек видел свет в конце тоннеля. Чтобы он не думал, что вот, близится конец света, и мы все умрем. Если человек человека не любит, ему в творчестве нечего делать", — подчеркнула режиссер "Носорогов" Мадина Аргун.

По ее мнению, в спектакле не бывает неглавных или второстепенных ролей.

"Все роли главные. Нет неглавной роли, в спектакле каждый герой важен на своем месте. Есть тот, у кого немного больше текста, чем у остальных, и тот, кто появляется в сценах чаще. Таков Саид Квеквескири в роли Беранже, — сказала Аргун. — Наряду с заслуженными артистами в спектакле играют и молодые актеры, среди них выпускники Санкт-Петербургского театрального института".

Художник-постановщик Нодар Цвижба заметил, что хотя он по профессии театральный художник, его впервые приглашают на большую полноценную работу.

"Раньше ставил один раз спектакль. Но это было так: пришел, эскизы оставил, ушел. А здесь процесс идет нескончаемый, постоянный. Втянут в некую творческую авантюру, так скажем, которая мне очень нравится. Первый раз оглашаю. Мадина говорит, что это гениально, но давай это не будем делать. И начинаем работать. Это живая работа. Театр – это командная работа. Процесс так захватывает, что забываешь, что ты художник, все вместе делают спектакль. Работаем вместе с Мадиной, а если что-то получилось очень хорошо, она меня уверяет, что это я сам придумал. Это мне, конечно, льстит, — с улыбкой сказал Нодар Цвижба. – В современном театре режиссер — царь и бог, он создает некие рамки, условия, которые для меня очень комфортны".

Подробнее о декорациях спектакля художник-постановщик не стал рассказывать.

"Раскрывать все мне не хотелось бы. Хочется, чтобы зритель все увидел. Пьеса написана в 30-е годы ХХ столетия, и декорации приближены к этому времени", — сказал Нодар Цвижба.

В планах режиссера Мадины Аргун спектакль, посвященный Отечественной войне народа Абхазии. Пьесу пишет драматург Анзор Мукба.

Премьерные показы спектакля "Носороги" в Абхазском драмтеатре имени Чанба пройдут 24 и 25 апреля. Администратор театра Фатима Цвижба сообщила на пресс-конференции, что идет модернизация сайта Абхазского театра, и в ближайшее время у зрителей появится возможность покупать билеты в онлайн режиме.