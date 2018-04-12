Депутаты из Абхазии участвуют в парламентской конференции в Крыму

СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Делегация Парламента Абхазии принимает участие в XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходит в Крыму. Об этом Sputnik сообщил депутат Парламента Гиви Кварчия.

"Абхазскую делегацию представляют депутаты Народного Собрания во главе с Баталом Табагуа. Сегодня первый день конференции, пока проходит работа в комитетах Ассоциации. Я принимал участие в работе комитета по бюджетной политике, Батал Табагуа по правовой политике и Астамур Тарба по аграрным вопросам", — рассказал он.

В Южно-Российской Парламентской Ассоциации Абхазия ассоциированный член, отметил депутат.

"В инициативах практической имплементации поправок и предложений депутатов законодательных собраний Южного федерального округа мы не можем принимать участие. Но извлекаем оттуда некий опыт, в частности, сегодня обсуждались вопросы объектов капитального строительства, их кадастровой регистрации, что актуально в нашем законодательстве", — подчеркнул парламентарий.

Также обсуждались вопросы платежей за пользование недрами, это также интересно в условиях Абхазии, сказал он.

"Если говорить о практических дивидендах, которые можно извлечь из участия в конференции, то надо отметить, что в преддверии открытия моста через Керченский пролив, которое намечено на 9 мая, мы ведем переговоры с представителями крымской исполнительной и законодательной власти по определенным предложениям транспортного сообщения между Сухумом и Симферополем или другими городами Крыма", — сообщил Кварчия.

© Фото : Лента новостей Крыма Делегация Парламента Абхазии принимает участие в XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходит в Крыму

Также есть перспективы сотрудничества морского сообщения, рассказал Гиви Кварчия.

"Есть такой маршрут морского лайнера, который доходит до Сочи. У нас есть предложение продлить маршрут до Сухума. Пока это на стадии предложения, практические предложения с заинтересованными ведомствами Крыма намечены на завтра", — сказал он.

Подобные предложения в случае их реализации будут развивать туристическое направление Абхазии, считает депутат.

На XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации обсуждаются вопросы, связанные с законодательством, государственным строительством, экономической политикой, промышленностью, аграрными вопросами, образованием, наукой, культурой и другими вопросами.