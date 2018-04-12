19:09 12 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Делегация Парламента Абхазии принимает участие в XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходит в Крыму

Депутаты из Абхазии участвуют в парламентской конференции в Крыму

© Фото : Лента новостей Крыма
В Абхазии
Получить короткую ссылку
6220

12 апреля в Крыму открылась XXVIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации, форум продлится до 13 апреля.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Делегация Парламента Абхазии принимает участие в XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходит в Крыму. Об этом Sputnik сообщил депутат Парламента Гиви Кварчия.

"Абхазскую делегацию представляют депутаты Народного Собрания во главе с Баталом Табагуа. Сегодня первый день конференции, пока проходит работа в комитетах Ассоциации. Я принимал участие в работе комитета по бюджетной политике, Батал Табагуа по правовой политике и Астамур Тарба по аграрным вопросам", — рассказал он.

В Южно-Российской Парламентской Ассоциации Абхазия ассоциированный член, отметил депутат.

"В инициативах практической имплементации поправок и предложений депутатов законодательных собраний Южного федерального округа мы не можем принимать участие. Но извлекаем оттуда некий опыт, в частности, сегодня обсуждались вопросы объектов капитального строительства, их кадастровой регистрации, что актуально в нашем законодательстве", — подчеркнул парламентарий.

Также обсуждались вопросы платежей за пользование недрами, это также интересно в условиях Абхазии, сказал он.

"Если говорить о практических дивидендах, которые можно извлечь из участия в конференции, то надо отметить, что в преддверии открытия моста через Керченский пролив, которое намечено на 9 мая, мы ведем переговоры с представителями крымской исполнительной и законодательной власти по определенным предложениям транспортного сообщения между Сухумом и Симферополем или другими городами Крыма", — сообщил Кварчия.

Делегация Парламента Абхазии принимает участие в XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходит в Крыму
© Фото : Лента новостей Крыма
Делегация Парламента Абхазии принимает участие в XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходит в Крыму

Также есть перспективы сотрудничества морского сообщения, рассказал Гиви Кварчия.

"Есть такой маршрут морского лайнера, который доходит до Сочи. У нас есть предложение продлить маршрут до Сухума. Пока это на стадии предложения, практические предложения с заинтересованными ведомствами Крыма намечены на завтра", — сказал он.

Подобные предложения в случае их реализации будут развивать туристическое направление Абхазии, считает депутат.

На XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации обсуждаются вопросы, связанные с законодательством, государственным строительством, экономической политикой, промышленностью, аграрными вопросами, образованием, наукой, культурой и другими вопросами.

Теги:
конференция, депутаты, Абхазия, Крым



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Модель на стенде автопроизводителя LADA
    Народная марка

    Автомобили Lada стали лидерами продаж в Казахстане по итогам марта, оставив позади продукцию другого фаворита авторынка – Toyota.

  • Девочка набирает воду из колонки. Архивное фото
    Живительная влага

    Европейский банк реконструкции и развития выделит 86 миллионов долларов на обеспечение питьевой водой регионов Кыргызстана.

  • Бизнесмены обсуждают деловой вопрос, архивное фото
    Внушает оптимизм

    В 2017 году пессимистов в оценке ситуации на белорусском фондовом рынке было больше половины опрошенных, в этом году их немногим более 12%.

  • Новые машины неотложной помощи в Латвии
    На что жалуетесь?

    Необоснованные вызовы скорой помощи в Латвии подорожают на 40% - по каким критериям будет определяться необходимость обращения к медикам?

  • Nord Stream 2 / Северный поток - 2
    Против "Потока"

    Литва и Украина договорились вместе противостоять строительству газопровода "Северный поток – 2".

  • Леи
    Грабеж с размахом

    В Молдове администратор торговой сети и его сообщники отмывали деньги в особо крупных размерах, используя систему электронных платежей.

  • Международная выставка-ярмарка Российское образование Душанбе-2018
    Тяга к знаниям

    В столице Таджикистана открылась Седьмая Международная выставка-ярмарка "Российское образование: Душанбе-2018".

  • Подписание документа, архивное фото
    Надо уточнить

    В связи с недавней стрельбой узбекскими пограничниками по кыргызстанцу пограничные ведомства двух стран обсудили делимитацию границ.

  • Открытие бетапроменада в Таллинне.
    Новая история

    В Таллинне бывшая крепость Петра Великого станет Музеем красного террора: о том, как в Эстонии продолжают переписывать историю – в материале Sputnik.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Дракула театра на Юго-западной
Обаятельный кровопийца: спектакль "Дракула" в РУСДРАМе
Носороги в Sputnik: смотрите, кто скрывался за масками
"Носороги" в Sputnik: смотрите, кто скрывался за масками
История талисмана Чемпионата мира по футболу FIFA
От Вилли до Забиваки: маскоты чемпионатов мира по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia