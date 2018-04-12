Один шанс на двоих: почему в Абхазии не надо ловить лососей и стрелять фазанов

Насколько хорошо прижился в Абхазии стальноголовый лосось, выпущенный в озеро Скурча, каким образом его добывают браконьеры, и как себя чувствует колхидский фазан в абхазских лесах, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Два эксперимента в Абхазии – по выращиванию стальноголового лосося, который ранее не обитал в республике, и восстановлению популяции колхидского фазана – оказались успешными. Однако браконьеры могут свести на нет усилия ученых и энтузиастов.

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Удачный экспонент

Директор Института экологии АНА Роман Дбар рассказал, что в 2013 году в озеро Скурча было выпущено около одной тонны молоди стальноголового лосося и радужной форели.

"Это около 15 тысяч особей, включая черноморского лосося и стальноголового лосося. И вот, по прошествии пяти лет это потомство подросло, часть рыбы, конечно, погибла, выжившая часть в этом году обнаружила себя на нересте. В отличие от нашего лосося, который нерестится с сентября до декабря, стальноголовый лосось нерестится весной, именно в это время. И эта рыба стала сейчас подниматься в реки и оказалась легкой добычей рыбаков-браконьеров, которые стреляют в нее из ружья, потому что в мелкой речной воде эта рыба очень хорошо видна, особенно самцы, они очень яркие", — отметил Роман Дбар.

Рыбу в озеро пустили после того, как изменили параметры водной среды озера Скурча.

"Туда был запущен один из протоков реки Кодор, вода изменилась, она стала доступной для обитания значительного числа видов рыб, потому что до этого озеро было сероводородным, только верхний слой был живой, а все остальное почти на 26 метров в глубину было заражено сероводородом", — подчеркнул директор Института экологии.

Жестокий промысел

Стальноголовый лосось, который сейчас идет на нерест, стал объектом жестокого промысла, рассказал Роман Дбар.

"Мы говорим о том, что надо дать возможность рыбе провести период нереста, дать ей возможность отложить икру и появиться молоди в наших реках. Надо, чтобы рыба акклиматизировалась, это будет дополнительный ресурс, который можно будет добывать рыбакам", — сказал директор Института экологии.

По словам ученого, стальноголовый лосось активно перемещается.

"Сказать, что стальноголовый лосось остался в озере Скурча, нельзя, какая-то часть может остаться, но значительная часть в нерестовый период находится в состоянии поиска подходящих мест для откладки икры, для нереста", — отметил он.

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Стальноголовый лосось уже обнаружен от реки Галидзга до реки Мачара.

"Теоретически она может зайти в любую реку в Абхазии, потому что это быстрая и динамичная рыба", — сказал Дбар.

В абхазских реках и в море обитает местный вид лосося, который принято называть кумжой или черноморским лососем.

"Это значит, что рыба живет в море, на нерест поднимается в реки, на питание гаммарусами или пресноводными рачками. Эта рыба, которая свободно может жить как в морской воде, так и в речной", — добавил он.

Рыба существует в двух экологических формах — только в реке или как в реке, так и в море.

"Они очень сильно различаются по размерам, потому что лосось может достигать размеров в несколько десятков килограммов, в то время как форель не достигает крупных размеров, в лучшем случае килограмм. Это наш местный вид, но в форелевых хозяйствах выращивают другую рыбу, радужную форель. Эта рыба по своим биологическим характеристикам очень сходна с нашей форелью и черноморским лососем", — сказал ученый.

Неудачные попытки акклиматизировать в реках Абхазии радужную форель и стальноголового лосося предпринимались еще в 60-х года прошлого века.

"Время от времени эта рыба попадалась, но закрепиться она не смогла", — заметил Роман Дбар.

Как идет восстановление колхидского фазана

В отличие от стальноголового лосося, чье разведение в Абхазии началось пять лет назад, колхидский фазан входит в природный ареал республики. В 2016 году "Общества охотников и рыболовов Абхазии"выпустило в природу более двухсот особей этой птицы.

© Sputnik . Максим Блинов Охота на фазана в Абхазии запрещена в течение пяти лет

Привезенные в Абхазию кавказские фазаны были закуплены в Краснодаре "Обществом охотников и рыболовов" при поддержке одного из коммерческих банков республики.

При этом не было названо конкретного места, куда фазаны были выпущены, чтобы охотники не воспользовались случаем.

"Общество охотников и рыболовов" настоятельно рекомендовало, чтобы охотники не добывали фазана, так как ему грозит полное исчезновение.

"С прошлого года мы встретили четырех птиц, местные жители видели фазанов, но не стреляли в них, об этом они нам сообщили", — сказал председатель центрального правления "Общества охотников и рыболовов Абхазии" Хаджарат Квициния.

Фазан может переместиться не более чем на 20 километров, поэтому эксперимент по его сохранению в Абхазии может быть удачным, если этому не будут мешать охотники, подчеркнул Квициния.