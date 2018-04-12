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Субботники пройдут в трех городах Абхазии

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В Абхазии
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Субботники в Сухуме, Новом Афоне и Гагре проводятся, как часть подготовки к курортному сезону.

СУХУМ, 12 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Под девизом "За чистую Абхазию" в Сухуме, Новом Афоне и Гагре пройдут субботники в пятницу 13 апреля, сообщил корреспонденту Sputnik председатель "Союза транспортников Абхазии" Георгий Ачба.

"Около месяца назад Торгово-промышленная палата Абхазии предложила всем созданным ею союзам и гильдиям провести республиканский субботник в преддверии летнего сезона в трех курортных городах Абхазии. Наш союз, конечно же, примет активное участие на территории Сухума и мы будем очень рады, если к нам присоединятся жители города, которых мы готовы обеспечить необходимым инвентарем", — отметил Ачба.

Он добавил, что за каждым из союзов или гильдий закреплен определенный участок. "Союз транспортников Абхазии" взял на себя обязательство привести в порядок территорию от памятника Неизвестному солдату на набережной столицы до поворота на Маяк.

Начальник отдела по связям с общественностью Администрации города Сухум Амина Хватыш рассказала, что столичная администрация планирует провести два субботника – 13 и 20 апреля.

Субботник
© Sputnik Есиава Бадри
Пятничный субботник в Сухуме: покрышки, вилки и шоколадные пончики

"Администрация Сухума проводит субботники каждый год и в этот раз субботник совместный с гильдиями состоится 13 апреля. За администрацией города закреплен сухумский фуникулер. Все, кто желает к нам присоединиться, могут прийти утром в администрацию города, где им выдадут весь необходимый инвентарь. Коммунальные службы столицы тоже будут в этом задействованы, но мы очень надеемся на поддержку горожан", — сказала Хватыш.

Один из самых популярных пляжей района Маяка в Сухуме приведут в порядок члены "Гильдии Строителей Абхазии", об этом корреспонденту Sputnik рассказал ее председатель Леван Микаа.

Туда, добавил он, придут не меньше 20 человек, но члены этой гильдии с удовольствием примут помощь жителей столицы.




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