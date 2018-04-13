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Сотрудники министерства по налогам и сборам на возложении в Парке Славы

Налоговой службе Абхазии исполнилось 24 года

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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Министерство по налогам и сборам было создано 14 апреля 1994 года по инициативе президента Владислава Ардзинба.

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. 24 годовщину со дня своего образования отмечает Министерство по налогам и сборам Абхазии, которое было создано 14 апреля 1994 года.

Сотрудники ведомства пришли утром 13 апреля в Парк Славы почтить память героев, которые погибли во время Отечественной войны народа Абхазии.

"Благодаря нашим братьям, которых, к сожалению, сегодня с нами нет, мы имеем возможность работать в свободной стране",  – сказал заместитель министра по налогам и сборам Геннадий Ардзинба.

По словам замминистра, сотрудникам министерства поначалу было сложно работать – сталкивались с недобросовестными плательщиками.

Сотрудники министерства по налогам и сборам на возложении в Парке Славы
© Sputnik Сария Кварацхелия
Сотрудники министерства по налогам и сборам на возложении в Парке Славы

"Но сейчас в Абхазии все по-другому. Люди стали понимать, что нужно платить налоги. От налогов зависит экономическое состояние государства. Мы трудимся на благо народа. Сегодня работа нашего ведомства налажена", – добавил он. Главный специалист управления информатизации министерства по налогам и сборам Есма Барциц отметила, что сотрудникам ведомства сегодня работать намного легче, чем в первые послевоенные годы.

"Конечно, мы не можем сказать, что все очень гладко. Есть, конечно, случаи, когда мы сталкиваемся с неплательщиками, но наши инспекторы в своих районах ставят на налоговый учет, разъясняют налогоплательщикам, что нужно вовремя вносить оплату", – сказала она.

14 апреля 1994 года председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба подписал постановление о создании  Государственной налоговой службы Республики Абхазия. Первым председателем ведомства в апреле 1994 года стал Беслан Кубрава.

В декабре 2002 года служба была преобразована в Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия.

Теги:
годовщины, налоги, Министерство по налогам и сборам Абхазии, Сухум, Абхазия



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