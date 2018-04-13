19:46 13 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Оружие

Кварчия о законе "Об оружии": изымать оружие не нужно

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (75)
33220

Спикер Парламента Абхазии подвел итоги первого года работы Народного Собрания на пресс-конференции в пятницу 13 апреля.

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Изымать незарегистрированное оружие в Абхазии не нужно, считает спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, подводя итоги работы парламентариев за год.

"Я думаю, что изымать оружие пока не нужно, но надо упорядочить хранение, ношение и все связанные с этим действия", — добавил он.

По словам Валерия Кварчия, данный вопрос обсуждается в Народном Собрании.

"Этот вопрос актуальный, идут консультации по этому вопросу, я думаю, что в ближайшее время тема будет обсуждаться с приглашением широкого круга заинтересованных людей, но вопрос очень сложный", — подчеркнул спикер Парламента.

Охота
© Sputnik / Томас Тхайцук
Оборот оружия по-абхазски

Представленный V созывом Парламента проект закона "Об оружии" предусматривает формирование правовых отношений относительно гражданского оружия.

В то же время 16 статьи закона о резервистах это не касается, согласно которой оружие резервистов закреплено за ними пожизненно, более того, может передаваться по наследству.

5 марта 2018 года вопрос оборота оружия в стране был поднят на коллегии Генеральной прокуратуры республики. На собрании секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба высказался за ужесточение правил хранения оружия в республике. По его мнению, часто оно попадает в руки неподготовленных людей, не умеющих им пользоваться, также оружие оказывается в распоряжении психически нездоровых.

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба, продолжая тему, сказал, что закон, регламентирующий вопрос хранения и ношения оружия, находится в Парламенте, и выразил надежду на то, что он будет принят и начнет действовать.

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (75)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Полиция
    Полицейская история

    Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Республиканский субботник в Сухуме
"Что нам дождь?": как прихорашивали Сухум
Костюмы и лопаты: как прошел субботник в Сухуме
Костюмы и лопаты: как прошел субботник в Сухуме
Главные решения депутатов Парламента Абхазии VI созыва
Первый год Парламента Абхазии VI созыва

Соцсети

Sputnikabkhazia