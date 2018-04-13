Кварчия о законе "Об оружии": изымать оружие не нужно

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Изымать незарегистрированное оружие в Абхазии не нужно, считает спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, подводя итоги работы парламентариев за год.

"Я думаю, что изымать оружие пока не нужно, но надо упорядочить хранение, ношение и все связанные с этим действия", — добавил он.

По словам Валерия Кварчия, данный вопрос обсуждается в Народном Собрании.

"Этот вопрос актуальный, идут консультации по этому вопросу, я думаю, что в ближайшее время тема будет обсуждаться с приглашением широкого круга заинтересованных людей, но вопрос очень сложный", — подчеркнул спикер Парламента.

© Sputnik / Томас Тхайцук Оборот оружия по-абхазски

Представленный V созывом Парламента проект закона "Об оружии" предусматривает формирование правовых отношений относительно гражданского оружия.

В то же время 16 статьи закона о резервистах это не касается, согласно которой оружие резервистов закреплено за ними пожизненно, более того, может передаваться по наследству.

5 марта 2018 года вопрос оборота оружия в стране был поднят на коллегии Генеральной прокуратуры республики. На собрании секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба высказался за ужесточение правил хранения оружия в республике. По его мнению, часто оно попадает в руки неподготовленных людей, не умеющих им пользоваться, также оружие оказывается в распоряжении психически нездоровых.

Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба, продолжая тему, сказал, что закон, регламентирующий вопрос хранения и ношения оружия, находится в Парламенте, и выразил надежду на то, что он будет принят и начнет действовать.