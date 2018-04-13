"За чистую Абхазию": в городах республики прошли субботники

В пятничный пасмурный день 13 апреля в трех городах республики прошли субботники под девизом "За чистую Абхазию". Кто вышел на уборку в Сухуме, что делали столичные чиновники, и почему корреспондентам Sputnik пришлось уговаривать работающих ответить на пару вопросов, читайте в репортаже.

Амра Амичба, Sputnik

Что красит человека

"Хорошо, что сегодня не солнечно", — сказала сотрудница Торгово-промышленной палаты Абхазии Лана Басария, бойко орудуя граблями в парке у площади Свободы в Сухуме.

Ее коллега Шарида Тужба в первый день после отпуска присоединилась ко всем.

"Погода нас не останавливает. Даже хорошо, что нет солнца палящего, потому что сложно убирать, когда жарко. Такая пасмурная погода располагает к быстрой уборке. Как известно, землю красит солнце, а человека труд.

Поэтому мы все сплоченно хотим привести город в порядок", — отметила Тужба.

Несмотря на то, что с утра немного моросил дождик, все сотрудники во главе с руководством ТПП вышли на улицы города.

Уже несколько лет Торгово-промышленная палата Абхазии шефствует над парком у площади Свободы. По словам вице-президента ТПП Тамилы Мерцхулава, всего потрачено около четырех миллионов рублей.

Парк преобразился и стал излюбленным местом горожан. На этот раз ТПП наняла рабочих для укладки тротуарной плитки на дорожках.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский субботник в Сухуме

"И сегодняшние работы только по выкладке тротуарной плитки составляют около полумиллиона рублей. Практически покрашены все бордюры в парке, и стволы деревьев будут побелены, — отметила Мерцхулава. — В преддверии наступающих майских праздников и курортного сезона Торгово-промышленная палата по традиции решила выйти на субботник. Очень приятно, что на нашу благородную акцию отозвались и вышли по наведению чистоты все члены гильдий ТПП – гильдии кондитеров, пекарей, строителей, аптекарей, а также Абхазский союз туризма, Ассоциация женщин предпринимателей и Союз транспортников Абхазии. Очень приятно, что первыми на призыв откликнулась благотворительная общественная организация "Киараз" и детская поликлиника во главе с главврачом Адой Абухба, они вместе с коллективом вышли на субботник на близлежащей территории".

По ее словам, около пятидесяти человек из гильдии кондитеров и горожане в Гагре вышли на уборку центральной береговой линии.

После наведения порядка устанавливали синие таблички "За чистую Абхазию".

"Лозунг – обращение ко всем гражданам соблюдать чистоту. Сделать нашу страну привлекательной, чистой, зеленой, достойной уважения страной для всех граждан республики и для гостей-туристов, которые приезжают к нам каждый год", — объяснила Тамила Мерцхулава.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский субботник в Сухуме

Силачи-таксисты и уборщики в костюмах

На субботник вышли и сотрудники Национальной библиотеки имени Папаскир, прибирались на прилегающей территории.

"Будет проводиться второй субботник 20 апреля, но мы на него не сможет выйти. Готовимся к "Библионочи", которая пройдет 23 апреля. Поэтому сегодня всем коллективом вышли убирать прилегающую к нашей библиотеке территорию", — сказала сотрудница Нацбиблиотеки Хатуна Квициния.

Трехкилометровая территория на набережной Сухума от памятника защитникам Кавказа до "маякского поворота" закреплена за "Союзом транспортников Абхазии".

Сегодня можно было увидеть многих столичных таксистов не за рулем автомобилей, а с пилами и топорами в руках. Вот где пригодилась мужская сила. Пока женщины-диспетчеры подметали, водители грузили большие поленья на тележку трактора.

© Sputnik / Томас Тхайцук Республиканский субботник в Сухуме

"Чистим пляжную зону, убираем крупный и мелкий мусор. Деревья, которые прибило к берегу море, распилили и увозят коммунальщики", — сказал председатель "Союза транспортников Абхазии" Георгий Ачба.

На подъеме к фуникулеру территорию смотровой площадки убирали сотрудники столичной администрации. Пришли с необходимым инвентарем, но о спецодежде не подумали: как были в офисных костюмах, так и пришли с работы на субботник. Но деловой костюм совершенно не стеснял их движения: лихо сгребали лопатами мусор.

"Готовимся к летнему туристическому сезону. Любим свой город, поэтому и убираем. Вышли на субботник все вместе дружно, всей администрацией, и жители города тоже помогают нам. Решили прибраться", — сказал сотрудник столичной администрации Алхас Айба.

Среди тех, кто грузил собранный мусор, был и глава Сухума Адгур Харазия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава администрации Сухума Адгур Харазия во время Республиканского субботника

"Периодически городу нужна встряска. Коммунальные службы сами не все успевают делать. Люди активно вышли. Особенно хорошо вышел Пивзавод, Торгово-промышленная палата, школа № 6, гильдия туристов. Кто особо хорошо работает, хочу их отметить. Спасибо всем тем, кто хоть что-то готов сделать, и делает, — сказал он. — Так что не все должно делаться за деньги. Есть много граждан — патриотов города, которые хотят и сами принести какую-то пользу, внести свою лепту в облагораживание города".