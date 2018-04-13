Спикер Парламента о законе против абортов: поторопились с его принятием

Спикер Парламента Абхазии подвел итоги первого года работы Народного Собрания на пресс-конференции в пятницу 13 апреля.

СУХУМ, 13 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Закон, запрещающий проведение абортов, преследовал благую цель – улучшение демографической ситуации, с другой стороны, Парламент V созыва поторопился, принимая это решение, сказал спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Кварчия на пресс-конференции в Парламенте в пятницу 13 апреля.

"Мы поторопились, до конца не обдумав последствия этого закона, мы приняли его. Раз мы приняли, мы должны посмотреть, какие трудности возникают на практике и внести поправки, которые позволят женщине с учетом медицинских показаний отказаться от вынашивания ребенка", — добавил он.

Если жизнь матери подвергается опасности, то необходимо это учитывать, поэтому нужно ввести соответствующую поправку в закон, запрещающий проведение абортов, уверен спикер Парламента Абхазии.

"Этот серьезный пробел мы должны исправить, возможно нужно будет принимать какие-то подзаконные акты по этому вопросу", — подчеркнул Валерий Кварчия.

© Fotolia / Ondrooo Депутат Парламента о запрете абортов: это не повлияло на демографию

На одном из заседании Парламента VI созыва с инициативой внесения поправок в закон "О здравоохранении" в части запрета абортов выступил депутат Алхас Джинджолия.

Поправка к закону "О здравоохранении" была принята Парламентом Абхазии в январе 2016 года. В феврале 2016 года его подписал президент. Сороковая статья закона запрещает искусственное прерывание беременности, называется она "Поощрение материнства". Пункт пятый этой статьи гласит: "Государство признает право на жизнь нерожденного ребенка с момента зачатия и запрещает искусственное прерывание беременности".

В документе есть только одна оговорка: аборт возможен только в случае гибели плода.