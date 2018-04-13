Транспортный "коллапс" в Гудауте закончился, но проблема осталась

Три дня во всей Гудауте не работал общественный транспорт, как в черте города, так и в селах района, что породило слухи о забастовке водителей АТП. Почему рейсовые автобусы вдруг "встали" и как решается проблема, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik.

Где автобус?

О том, что работа общественного транспорта в Гудауте приостановлено население не было в курсе. На следующий день после пасхальных праздников жительница города Русудан пришла на рынок и стала дожидаться рейсового автобуса на остановке, но так и не дождалась. Спустя какое-то время, она узнала, что все рейсы отменены и добираться до работы ей придется "своим ходом".

День был испорчен и для Раисы из села Лыхны, которая с утра планировала отправиться за покупками на рынок на рейсовом автобусе. Не дождавшись, села в первую остановившуюся "попутку".

Глава Гудаутского района Руслан Ладария и его заместитель Даур Дзидзария рассказали корреспонденту Sputnik, с чем все-таки были связаны эти проблемы. Они заверили, что никакой забастовки не было, большая часть автобусов выехали по своим маршрутам утром 13 апреля.

© Sputnik Бадри Есиава Общественный транспорт в городе Гудаута

"Проблема в том, что гудаутское Автотранспортное предприятие не может в полном объеме себя обеспечить ни бензином, ни запчастями. Уже второй месяц администрация района выделяет средства на заправку топливом городских автобусов, но финансировать сельские автобусы мы не в состоянии, и, вообще, экономического эффекта от них нет", — отметил глава района Руслан Ладария.

Перебои в работе общественного транспорта в Гудауте происходят не впервые, добавил замглавы района Даур Дзидзария. По его словам, в этот раз проблема была связана с тем, что автомобильные покрышки на большинстве автобусов пришли в негодность, и АТП было вынуждено приостановить свою деятельность до приобретения новой резины.

"Мы каждый год сталкиваемся с вопросом технического состояния транспорта. Этим автобусам уже по восемь лет и затраты на них только увеличиваются. В позапрошлом году АТП было выделено 1,5 миллиона рублей, 500 тысяч из них от администрации района. В ноябре прошлого года выделили 350 тысяч рублей. Также оплачиваем топливо для городских автобусов. Пытаемся помочь, но суммы каждый раз увеличиваются, так как транспорт стареет и проблем с ними становится больше", — отметил Дзидзария.

Только на резину для колес в этот раз предприятие запросило 1,8 миллиона рублей, и решить эту проблему своими силами администрации не удастся. Придется обратиться за помощью к государству, подчеркнули руководители района.

© Sputnik Бадри Есиава Общественный транспорт в городе Гудаута

Ситуация с общественным транспортом в Гудауте очень запутанная, отметил Руслан Ладария. Весь район обслуживают 31 автобус, четыре из них работают по городским и пригородным маршрутам, остальные развозят школьников и сельчан.

Топливом школьные автобусы обеспечивает Министерство образования Абхазии, но водители свою зарплату должны "отбивать" самостоятельно. Сделать это нелегко, так как проезд для детей бесплатный, а взрослых пассажиров крайне мало, так как у многих есть свой личный транспорт.

© Sputnik Бадри Есиава За базар: что не поделили продавцы гудаутского рынка с властями

К примеру, рассказал глава района, каждый день из села Ачандары до городского рынка ездит автобус и, в лучшем случае, после того, как дети выйдут у своих школ, в автобусе остается три взрослых пассажира. Примерно такая же ситуация в остальных гудаутских селах.

"По этому вопросу мы планируем провести специальное совещание. Настало время решить эту проблему раз и навсегда. Транспорт старый и содержать его очень накладно. Может, на уровне правительства решим или отдадим в частные руки, пока сказать точно не могу", — добавил Ладария.

Тяжелые времена

Начальник унитарного предприятия "Гудаутское АТП" Михаил Лакоба подтвердил, что общественный транспорт не функционировал эти дни из-за того, что пришли в негодность автомобильные покрышки. Эту проблему сотрудники АТП решили частично и самостоятельно.

"У кого-то попросили покрышки, кто-то снял со старого бензовоза и принес на работу. Такими мерами сегодня автобусы вышли в рейс. Глава района обещал нам помочь, а когда он что-то обещает, всегда это делает, но сейчас тяжелое финансовое положение и надо будет немного подождать", — поделился чаяниями Лакоба.

С чувством обиды начальник предприятия рассказал, что АТП некоторых других районов Абхазии ежемесячно получают дотации. Зарплата водителей формируется из выручки в размере 25%, топливо они заливают из собственного "кармана" и ремонт не редко приходится выполнять за свой счет.

© Sputnik Бадри Есиава Ремонт дорог в городе Гудаута

"Все эти автобусы 2010 года выпуска. За это время каждая из этих машин прошла по два капитальных ремонта, но, с учетом состояния наших дорог, они быстро портятся", — сетует начальник АТП и признался, что им не удается даже покрыть свои задолженности перед государством.

Водитель пригородного автобуса Амиран Арсалия рассказал, что проезд по городу стоит 10 рублей, дети платят половину, но не у всех бывают деньги. Он добавил, что автотранспортное предприятие переживает не лучшие времена. Основная проблема заключается в небольшой численности населения. Летом, конечно, легче, но зимой приходится "выживать", подчеркнул Арсалия.