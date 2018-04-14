Сухумские гастроли: московские актеры открыли купальный сезон и смутили девушек

Второй проект "Шедевры московской сцены" в Абхазии в 2018 году представил московский Театр на Юго-Западе тремя спектаклями – "Дракула", "Портрет Дориана Грея", "Макбет". Актеры, исполнившие в спектакле "Портрет Дориана Грея" роли Дориана и лорда Генри, рассказали Sputnik о своих впечатлениях от Абхазии и местных жителей.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Актеры московского Театра на Юго-Западе Фарид Тагиев и Михаил Грищенко в Абхазию приехали впервые. О черноморской республике они ранее ничего не слышали. Как-то не довелось. Лишь только в самолете Фарид Тагиев – актер, запомнившийся ролью лорда Генри в "Портрете Дориана Грея", успел посмотреть на ютюбе фильм про Абхазию.

"Там автор рассказывал о том, как начинается утро в Абхазии. По ролику страна мне показалась такой близкой по духу, так как я сам из Баку. В передаче рассказывали, что утром люди собираются на "Брехаловке", пьют кофе, общаются, делятся новостями, а к 11 они уже идут на работу. Мне было интересно увидеть это воочию", – признался актер.

По приезде Фарид первым делом отправился на набережную – увидеть абхазов, которые потягивая кофе, играют в нарды.

"На "Брехаловке" очень колоритные дядечки, которые часами сидят и играют в нарды. Я сразу вспомнил родной город Баку, где тоже, как только наступает тепло, люди просто высыпают на улицу. Особенно дедушки, которые за чашечкой чая и играя в нарды могут проводить время до самого вечера. "Брехаловка" – смесь Одессы и Баку – такое родное и близкое", – с улыбкой произнес Тагиев.

Публикация от Фарид Тагиев (@faridonshik) 13 Апр 2018 в 8:21 PDT

​​У российских актеров сложилось впечатление, что в Абхазии не бывает раннего утра. Если москвичи в шесть утра уже спешат на работу, то сухумчане в это время пока еще спят.

"Думаю, здесь не бывает раннего утра. Вот я привык вставать в шесть утра. И здесь у меня так – встаю рано и иду на море. На набережной в это время можно встретить всего три-четыре человека. И это-то в шесть утра, когда как в Москве уже из дома не выехать – пробки. Люди выползают из своих домов только к 10 – выпить кофе. Здесь такой размеренный образ жизни, такая свобода, спокойствие. Хочется все время как-то не торопиться. Здесь в воздухе витает какое-то душевное спокойствие. В Москве, конечно, ритм у нас совершенно другой", – поделился своими наблюдениями Михаил Грищенко – актер, сыгравший Дориана Грея.

О том, что абхазы никуда не спешат, по словам Тагиева и Грищенко, говорит и то, что зрители любят опаздывать на спектакль.

"Спектакль в 19 часов, а публика собирается в 19.20. Вы знаете, это умиляет, это здорово, – признался Тагиев. – В Москве же, если спектакль в 19 часов, то 18.55 уже все зрители сидят на своих местах. И даже когда уже без двух минут, то люди начинают аплодировать, тем самым подавая знак: "Ребята, пора выходить, уже не по графику идем". Народ живет в этом ритме, и ты тоже волей-неволей подгоняешь себя под это. А здесь, этим и прекрасно, наверное, люди никуда не спешат. Здесь не хочется напрягаться, не хочется бежать, и это здорово".

Публикация от Фарид Тагиев (@faridonshik) 13 Апр 2018 в 6:31 PDT

​Успеть за четыре дня

Несмотря на то, что москвичи приехали в Абхазию работать, они за четыре коротких дня все же нашли время на знакомство с республикой.

"Впечатления от Абхазии колоссальные. Прекрасная природа, воздух тут очень вкусный, везде пахнет горными цветами", – восторженно рассказал Фарид Тагиев.

Закаленные холодной Москвой актеры Театра на Юго-Западе в Абхазии первым делом решили искупаться в море.

Публикация от Фарид Тагиев (@faridonshik) 10 Апр 2018 в 3:49 PDT

​"В Сухум приехали где-то под вечер, и сразу пошли купаться на море. Нам хотелось какой-то разрядки, и действительно столько положительных эмоций и впечатлений. Думаю, если бы у нас, в Москве, было море, то мы так не относились бы здесь, в Абхазии. Но так как у нас моря там нет, и мы практически круглый год в театре на работе, поэтому мы пытаемся выкроить каждую минуту, чтобы искупаться в море. Неважно холодно или тепло, но сам факт того, что мы в море искупались, замечателен", – отметил Михаил Грищенко – исполнитель роли Дориана Грея.

© Sputnik / Томас Тхайцук Поехать в Абхазию и поесть: команда Джона Уоррена не все распробовала

Но больше всего актерам хотелось бы познакомиться с национальной кухней.

"Три дня мы работаем на сцене. Конечно, хотелось бы очень многое успеть попробовать. И походить по кафешкам, попробовать национальную кухню… Вчера нас угощали хачапуром, который оказался невероятно вкусным. Пока хачапур был горячим я успел поесть кусочек, а позже я думал, что остывший он не такой вкусный, но когда попробовал, то понял, что это еще вкуснее. От хачапура я вчера получил большое гастрономическое удовольствие", – рассказал Фарид Тагиев.

Михаилу Грищенко же так не повезло. Из национальной кухни он ничего так и не попробовал. Но абхазскую аджику он все же купит и повезет с собой в Москву.

Горы и смешение культур

© Фото : Горная Абхазия Горы зовут: знакомство с другой Абхазией

"Наверное, меня больше всего впечатлили горы. Когда я был в Новом Афоне, понял, что сюда нельзя приезжать на два часа, быстро пофотографировать, быстро посмотреть город. Нужно как минимум день провести и не просто фотографировать – фотки можно и в интернете достать, а, как бы это пафосно не звучало, впитать дух Нового Афона. Действительно нужно прочувствовать и посмотреть. Жалею, что у меня было только два часа, чтобы побыть на этой горе. Но тем не менее это поразительно – красивые водопад, храм, гора Иверская. Для меня важно было посетить Новоафонский храм. Но опять-таки мало. Нужно иметь больше времени, чтобы действительно насладиться", – со вздохом отметил Михаил Грищенко.

Фарида Тагиева больше всего поразило большое смешение культур. Актер здесь увидел и греческий, и турецкий след.

"Это в основном проявляется в архитектуре. Конечно, за такое короткое время невозможно объять всю эту красоту. Также меня поразили горы. Очень люблю горы, и считаю, что лучше гор могут быть только горы. К сожалению, увидеть их я смог только издалека, не успел съездить, а так хотелось бы", – сказал он.

Гостеприимная столица

Сухум встретил труппу Театра на Юго-Западе радушно и гостеприимно. Фарид Тагиев и Михаил Грищенко с восторженностью отметили, что самая главная достопримечательность Абхазии – люди.

© Sputnik Томас Тхайцук Туристы Абхазии: здесь ты как будто в гостях у добрых, радушных хозяев

"Очень гостеприимный город, люди гостеприимные, публика невероятно доброжелательная, открытая, и очень приятно работать с такими зрителями. И, как бы это пафосно не звучало, самая главная достопримечательность Абхазии – люди. Они излучают тепло и добро. Ты идешь по улице, а с тобой может поговорить человек так, как будто он тебя знает. И лично у меня от этого нет какого-то дискомфорта или отторжения. Наоборот, хочется продолжать общаться. Вот, мы шли группой пять-шесть человек после первого спектакля, и одна женщина на улице спрашивает у нас, откуда мы такие веселые идем. Мы остановились и ответили, что мы артисты, и затем мы так разговорились, как будто мы давние знакомые. От этого возникает спокойствие и доверие к людям", – сказал Фарид Тагиев.

В Абхазии, по словам российских артистов, люди невероятно скромные.

"Вчера мы с Мишей обсуждали после спектакля "Портрет Дориана Грея", в котором, с точки зрения абхазов, есть нескромности. Так вот, это очень трогательно, когда девушки опускают глаза, когда на сцене стоят мужчины с голым торсом. Для меня это очень круто, в этом есть определенная чистота. Было очень приятно", – с улыбкой добавил Тагиев.