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Ираклий Тужба

Тужба о ракетном ударе по Сирии: Запад разрушает систему международной безопасности

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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14 апреля США при поддержке своих западных союзников нанесли ракетный удар по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Без санкции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

СУХУМ, 14 апр – Sputnik. Воздушную атаку США, Великобритании и Франции по объектам инфраструктуры в Сирии можно расценивать, как открытую вооруженную агрессию в отношении суверенного государства, прокомментировал Sputnik помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба.

Огневой удар, архивное фото
© Sputnik . Константин Чалабов
США совершили ракетные удары по Сирии

"В очередной раз все международное сообщество может наблюдать за тем как страны, считающие себя лидерами цивилизованного мира, грубо нарушают основополагающие нормы международного права. К сожалению, это уже не первый случай, когда в обход решений Совбеза ООН, страны Запада в одностороннем порядке совершают атаки на независимые государства", – сказал он.

Тужба отметил, что нынешние действия стран Запада разрушают существующую систему международной безопасности и способны спровоцировать новые конфликты.

Помощник министра отметил, что после открытого военного вмешательства США и их союзников, в таких странах, как в Ирак и Ливия, происходили государственные перевороты.

Дым над Восточной Гутой, Сирия
© AFP 2018 / Ammar Suleiman
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"В этих странах воцарялся хаос и перманентные вооруженные конфликты. Фактически, в результате грубого вмешательства США в дела других независимых государств, был нанесен сокрушительный удар по их государственности и суверенитету", – добавил Тужба.

Ракетные удары были совершены в ночь с пятницы на субботу США совместно с Францией и Великобританией. По данным Минобороны России, по объектам в Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля". 




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