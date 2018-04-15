Боксер из Абхазии победил на Всероссийском турнире в Санкт-Петербурге

Всероссийский турнир по боксу класса "Б" среди юношей 2002-2003 года рождения и юниоров 2000-2001 года рождения памяти почетного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Бориса Хесина проходил в Санкт-Петербурге с 11 по 15 апреля.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Амра Амичба. Абхазский боксер Аляс Лейба, воспитанник Гудаутской спортивной школы победил на Всероссийском турнире в Санкт-Петербурге. Об этом Sputnik сообщил директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди оглы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Карди оглы о детском боксе: до вручения перчаток долгий этап

Всего на Всероссийский турнир по боксу в Санкт-Петербург поехали четверо воспитанников Гудаутской спортивной школы, которых тренируют Аляс Агрба и Арнольд Губаз.

"Четверо спортсменов поехали и все четверо заняли призовые места", — с гордостью отметил Карди оглы.

Второе место занял Баграт Хомченко, а третьи места заняли Марат Эсава и Хаджарат Кардия.

"Победитель турнира Аляс Лейба более пяти лет занимается боксом. Очень перспективный спортсмен. В последние год-два начал показывать хорошие результаты. У него есть хорошие данные и потенциал. Трудолюбивой и целеустремленный мальчик. Занявший третье место Марат Эсава тоже очень перспективный. Но ему немного не повезло. Кстати, он выступал в одной весовой категории с Алясом Лейба. И так получилось, что Марат проиграл в полуфинале, а Аляс в финале выиграл его соперника. Отомстит за своего", — с улыбкой сказал директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики Альберт Карди оглы.

Он отметил, что победитель турнир класса "Б" считается сдавшим норматив кандидата мастера спорта России.

"Аляс Лейба выполнил норматив кандидата мастера спорта. И теперь он кандидат в мастера спорта России, автоматически и кандидатом мастера спорта Абхазии тоже является", — заметил Карди оглы.

Во Всероссийском турнире по боксу, который проходил в Санкт-Петербурге с 11 по 15 апреля, приняли участие более 200 спортсменов, в том числе из Прибалтики, Белоруссии, Армении.