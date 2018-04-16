Роман Дбар: рыболовецкие сети угрожают дельфинам

В редакцию Sputnik утром 16 апреля поступило сообщение о том, что на набережной Сухума обнаружен мертвый дельфин.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Причиной гибели дельфина могли стать рыболовецкие сети, в которые морские обитатели чаще всего попадаются, рассказал корреспонденту Sputnik ученый Роман Дбар.

"Гибель дельфинов происходит по разным причинам. Это может быть связано с различными болезнями. Но значительная часть убыли связана с рыболовецкими сетями", – пояснил он.

© Sputnik . Александр Вильф Мертвые дельфины: остановка сердца, приборы военных и рыбаки

Весной дельфины подплывают к берегам и попадают в рыболовецкие сети, из которых им сложно выпутаться. Если даже млекопитающие вырываются, то это еще не значит, что они могут остаться в живых – при значительном повреждении кожного покрова дельфины умирают.

"Это самая большая проблема везде, где есть рыболовство. Помимо сетей, рыболовство также подрывает основу питания дельфинов. Вопрос пока еще не был решен так, чтобы состыковать и хозяйственную деятельность, и обеспечить безопасность морским обитателям", – отметил директор Института экологии АНА.

По прогнозам абхазского ученого, если не прекратится загрязнение Черного моря промышленными и бытовыми стоками, если рыбный промысел в дальнейшем останется неконтролируемым, то высок риск того, что Черное море останется без дельфинов.