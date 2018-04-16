Индексация российских пенсий в Абхазии: как и везде

В Абхазии проживает около 40 тысяч пенсионеров, получающих российскую пенсию.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik. Пенсии для всех граждан Российской Федерации, в том числе проживающих в Абхазии, увеличены на 2,9% с 1 апреля 2018 года, сообщил Sputnik начальник отдела пресс-службы Пенсионного фонда России Павел Ломанов.

"В этом году индексация страховых пенсий прошла с 1 января на 3,7%, индексация пенсий по государственному обеспечению – с 1 апреля на 2,9%. На пенсии российских граждан, проживающих в Абхазии, распространяются те же индексации, которые проходят в России", — проинформировал Ломанов.

Республика Абхазия, отметили в ведомстве, занимает третье место среди стран, в которых проживают российские пенсионеры. На конец 2017 года, в Абхазии проживало 32,9 тысячи получателей российских пенсий.

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