16 апреля 1993 года: в Сухуме большие очереди за хлебом

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"Люди уже спозаранку, затемно на ногах. Кто за хлебом, кто за водой, кто за дровами… Такая вот "свободная" жизнь! В Новом районе у гастронома очередища за хлебом. А магазин разворочен снарядом – все витрины вылетели. Непонятно, чей снаряд попал. Витрины выходят на север, а абхазцы обычно стреляют с южной стороны. Новый район – это вообще район бедствия. Ни в одной почти квартире в домах не осталось целых стекол. Многие квартиры разворочены снарядами; улицы там утопают в грязи, намешанной гусеницами танков, людей почти не видно; предприятия смотрят опустевшими выбитыми глазницами окон, железные ворота разбиты, в кирпичных и бетонных стенах – оградах предприятий – широкие проломы и проемы. Это, видимо, когда грабили склады предприятий, например, консервного завода".

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