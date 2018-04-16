СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Весенние игры детской футбольной лиги открылись в Абхазии, сказал в интервью Sputnik директор футбольной лиги республики Виталий Федоренко в понедельник 16 апреля.

"В лиге участвуют команды представляющие все районы Абхазии. Турнир открыли футболисты 2004 года рождения, уже 14 числа к ним подключились дети 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Все возрастные группы играют два круга, каждая команда сыграет по десять матчей за эти два месяца", — добавил он.

Федоренко сообщил, что было принято решение проводить все игры в Сухуме.

"Арбитрами матчей являются судьи, обслуживающие высшую лигу Республики Абхазия, для того, чтобы обучать детей правилам футбола и контролировать все игры. Также привлекаем врачей, милицию. Все матчи проходят на стадионах "Динамо" Сухум и "Учхоз", — подчеркнул директор футбольной лиги.

© Фото : Предоставлено: Федерация футбола Абхазии Весенние игры детской футбольной лиги

Он добавил, что проведение подобных турниров будут развивать юных спортсменов и способствовать профессиональному росту.

"Мы второй год как убрали определения мест, то есть не определяем первые, вторые и третьи места, а только поощряем лучших игроков, это тоже, по нашему мнению, является шагом вперед, тренера занимаются своей непосредственной задачей, учат детей играть в футбол, а не достигать коротких целей", — заметил Виталий Федоренко.

В весенних играх детской футбольной лиги принимают участие шесть команд, состоящие из игроков 2008 года. Также есть возрастная группа игроков 2007 года рождения, в которой представлено восемь команд, футболисты 2006 года рождения разделена на две группы, всего 12 команд, и восемь команд — это футболисты 2004 года рождения.