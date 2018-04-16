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Фотовыставка семи журналистов-юбиляров открылась в ЦВЗ Абхазии

Семь юбиляров: фотоисторию журналистов показали в Сухуме

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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В рамках двухдневной фотовыставки, семь абхазских журналистов проведут уроки практической журналистики.

СУХУМ, 16 – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фотовыставка семи журналистов-юбиляров открылась в ЦВЗ Абхазии 16 апреля.

Перед официальным открытием выставки, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг поздравил юбиляров и вручил им новые удостоверения членов профессионального объединения.

"В 2018 году отмечают 60-летний юбилей такие журналисты, как Инвер Ажиба, Сергей Чхинджерия, Отар Лакрба, Владимир Попов, Вахтанг Абхазоу, Екатерина Бебия, Вячеслав Сакания. Мы хотим вручить удостоверения, свидетельствующие о том, что наши юбиляры – члены Союза журналистов Абхазии", – отметил Руслан Хашиг.

Фотовыставка семи журналистов-юбиляров открылась в ЦВЗ Абхазии
© Sputnik Сария Кварацхелия
Фотовыставка семи журналистов-юбиляров открылась в ЦВЗ Абхазии

По его словам, идея выставки появилась у фотокорреспондента Владимира Попова.

"Свой 60-летний рубеж я решил пережить вместе с друзьями-коллегами. Мы собрали архив. Здесь есть работы, выполненные мной, но в основном, каждый приносил свои фотографий. Мы объединили все и организовали эту выставку", – рассказал Попов.

Фотовыставка семи журналистов-юбиляров открылась в ЦВЗ Абхазии
© Sputnik Сария Кварацхелия
Фотовыставка семи журналистов-юбиляров открылась в ЦВЗ Абхазии

По словам журналиста Екатерины Бебия, выставка объединяет целое поколение, представители которого в одно время начинали шаги в журналистику.

"Сегодня мы отмечаем 60-летие семерых абхазских журналистов. Выставка объединяет целое поколение журналистов, которые начинали вместе свой профессиональный путь, – сказала Екатерина Бебия. –  Уже около 40 лет, как я работаю на Гостелерадиокомпании Абхазии. Радует то, что сегодня вижу здесь многих коллег, с которыми я начинала, но больше всего радуют новые лица, подрастающее поколение журналистов. Для меня это означает преемственность".

Фотовыставка семи журналистов-юбиляров открылась в ЦВЗ Абхазии
© Sputnik Сария Кварацхелия
Фотовыставка семи журналистов-юбиляров открылась в ЦВЗ Абхазии

Поздравить журналистов на выставку пришел и советник президента Абхазии Владимир Зантария.

"Наши юбиляры – те люди, которые выполняли свой профессиональный долг и в тяжелые военные годы. Они свидетели современной истории Абхазии, когда решалась судьба нашего народа", – отметил в своем поздравлении советник президента.

Фотовыставка абхазских журналистов продлится два дня. 17 апреля в рамках выставки юбиляры проведут мастер-классы по практической журналистике.

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