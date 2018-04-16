В первом турнире по боксу среди детей и юношей в городе-герое Ткуарчал приняли участие 78 спортсменов.

СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый турнир по боксу среди детей и юношей состоялся в Ткуарчале, сказал в интервью Sputnik главный судья соревнований, президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

"Для участия в турнире собралось 78 спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет. По результатам соревнований мы выявили лучших в номинациях "За волю к победе", "За лучшую технику", "Лучший боксер", Кубок лучшего боксера завоевал Анри Аршба, которому 14 лет", — добавил он.

Главный судья турнира отметил организацию соревнований, которая была на высшем уровне.

Предоставлено: Алик Карди оглы Боксер из Абхазии победил на Всероссийском турнире в Санкт-Петербурге

"Соревнования проходили в спортивной школе Ткуарчала, посмотреть бои пришли зрители, среди которых администрация города, директора школ и все любители бокса. Спортсменам удалось избежать травм, и это, конечно, очень важно. После турнира у нас было совещание, на котором решили, что в городе Ткуарчал мы будем ежегодно проводить открытое первенство города-героя Ткуарчал", — подчеркнул президент Федерации профессионального бокса Абхазии.

Первый турнир по боксу среди детей и юношей, в котором приняли участие города и районы республики, был организован при содействии Комитета по делам молодежи и спорта города Ткварчал совместно с Республиканской детской юношеской школой бокса борьбы, и тяжелой атлетики.