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Первый турнир по боксу среди юношей и юниоров в городе Ткварчал

Первый турнир по боксу среди детей и юношей состоялся в Ткуарчале

© Фото : Алик Карди оглы
В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (217)
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В первом турнире по боксу среди детей и юношей в городе-герое Ткуарчал приняли участие 78 спортсменов.

 СУХУМ, 16 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый турнир по боксу среди детей и юношей состоялся в Ткуарчале, сказал в интервью Sputnik главный судья соревнований, президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

"Для участия в турнире собралось 78 спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет. По результатам соревнований мы выявили лучших в номинациях "За волю к победе", "За лучшую технику", "Лучший боксер", Кубок лучшего боксера завоевал Анри Аршба, которому 14 лет", — добавил он.

 Главный судья турнира отметил организацию соревнований, которая была на высшем уровне.

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Предоставлено: Алик Карди оглы
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 "Соревнования проходили в спортивной школе Ткуарчала, посмотреть бои пришли зрители, среди которых администрация города, директора школ и все любители бокса. Спортсменам удалось избежать травм, и это, конечно, очень важно. После турнира у нас было совещание, на котором решили, что в городе Ткуарчал мы будем ежегодно проводить открытое первенство города-героя Ткуарчал", — подчеркнул президент Федерации профессионального бокса Абхазии.

Первый турнир по боксу среди детей и юношей, в котором приняли участие города и районы республики, был организован при содействии Комитета по делам молодежи и спорта города Ткварчал совместно с Республиканской детской юношеской школой бокса борьбы, и тяжелой атлетики.

Первый турнир по боксу среди юношей и юниоров в городе Ткварчал
© Фото : Алик Карди оглы
Первый турнир по боксу среди юношей и юниоров в городе Ткварчал
Темы:
Спортивная Абхазия (217)



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