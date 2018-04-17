Президентский возраст в Абхазии: повышать или нет, вот в чем вопрос

Депутат пятого созыва Парламента Абхазии Ахра Квеквескири и заместитель главы Администрации президента Абхазии Гиви Габния в авторской радиопрограмме Элеоноры Когония "Улица Когония" поделились своим мнением относительно возрастного ценза для кандидатов в президенты Абхазии.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Верхнюю планку возрастного ценза для кандидатов в президенты Абхазии следует отменить, сказал депутат пятого созыва Парламента Абхазии Ахра Квеквескири в авторской радиопрограмме Элеоноры Когония "Улица Когония".

"Я одобряю проведение обсуждений по этому вопросу. Есть, где я согласен с предложением партии, предложившей эту инициативу, но есть, где не согласен. Не поддерживаю в той части, где предлагается повысить нижнюю планку с 35 до 45 лет, что касается верхнего предела, то думаю, что эту планку следует и вовсе убрать", — подчеркнул он.

Согласно Конституции Абхазии кандидатом в президенты республики может стать гражданин Абхазии, которому исполнилось 35 лет, верхний предел достигает 65 лет.

Политическая партия "Народный Фронт Абхазии за справедливость и развитие" первой предложила поднять нижнюю возрастную планку до 45 лет, также повысить верхнюю для претендентов на высшую должность в государстве до 75 лет.

Заместитель главы Администрации президента Абхазии Гиви Габния считает, что сама постановка вопроса об изменении возрастного ценза для претендентов в президенты Абхазии изначально была неверной.

"Есть другие поправки, более важные, которые нужно вносить в Конституцию. В этом году в своем послании Народному Собранию он отметил, что в Конституцию нужно внести такие изменения, которые будут способствовать более эффективной работе исполнительной и законодательной власти. Считаю, что вопрос изменения возрастного ценза не столь существенен", — сказал Габния.

© Sputnik Томас Тхайцук Другой парламент: первый год шестого созыва Народного Собрания Абхазии

Существующий на сегодня возрастной ценз для кандидатов в президенты Абхазии оптимальный, и менять его не нужно, уверен заместитель главы Администрации президента.

Ахра Квеквескири считает, что народу нужно предоставить возможность сделать свой выбор, исходя из своих предпочтений, что не должно ограничиваться верхним возрастным пределом.

"Исходя из того, что нас, абхазов, мало, считаю, что нельзя делать преграды", — высказал свое мнение депутат пятого созыва.

Он также пояснил, почему не согласен с изменением нижнего возрастного предела с 35 до 45 лет.

"Мы видим тенденции, которые происходят в мире, например, в Италии прошли выборы в Парламент, руководит партией, которая набрала наибольшее количество голосов, очень молодой. Такая же ситуация при избрании президента Франции и в других странах. Бывает, что среди молодежи появляется уникальная личность, мешать таким людям, считаю, не нужно", — сказал Квеквескири.

Заместитель главы Администрации президента Гиви Габния подчеркнул, что следует иметь в виду, насколько будет полезно изменение возрастного ценза.

"Я согласен с Ахрой в том плане, что не нужно повышать нижнюю планку до 45 лет, я не знаю, откуда взялась именно эта цифра. Почему люди в возрасте 37 или 40 лет не могут принимать участие в президентских выборах", — заметил Габния.

Заместитель главы Администрации главы государства уверен, что и нижний и верхний возрастные пределы для кандидатов в президенты Абхазии нужно оставить такими, какие они есть сейчас.