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Место происшествия

Черный "бумер" разорвало надвое от удара об столб в Бзыби

© Фото : Предоставлено очевидцем
В Абхазии
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Авария произошла неподалеку от поселка Бзыбь Гагрского района в 9:20 утра во вторник 17 апреля, сообщили Sputnik в дежурной части ГАИ Гагры.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Автомобиль BMW врезался в столб после касательного столкновения с автомашиной Audi на главной трассе Абхазии около поселка Бзыбь, все участники происшествия живы, проинформировали в дежурной части ГАИ Гагры.

"Все живы. В больницу был доставлен только водитель BMW Адамыр Агрба 1991 года рождения. Врачи говорят, что жить будет. Авария произошла примерно в 9:20 утра. По касательной столкнулись BMW и Audi, после чего водитель BMW врезался в столб", — рассказал дежурный.

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Предоставлено очевидцем
Черный "бумер" разорвало надвое от удара об столб в Бзыби

В приемном отделении Гагрской районной больницы сказали, что пострадавший в аварии водитель иномарки направлен в Республиканскую больницу в Сухуме для полного обследования, его жизни ничего не угрожает.




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