Черный "бумер" разорвало надвое от удара об столб в Бзыби

СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Автомобиль BMW врезался в столб после касательного столкновения с автомашиной Audi на главной трассе Абхазии около поселка Бзыбь, все участники происшествия живы, проинформировали в дежурной части ГАИ Гагры.
"Все живы. В больницу был доставлен только водитель BMW Адамыр Агрба 1991 года рождения. Врачи говорят, что жить будет. Авария произошла примерно в 9:20 утра. По касательной столкнулись BMW и Audi, после чего водитель BMW врезался в столб", — рассказал дежурный.
В приемном отделении Гагрской районной больницы сказали, что пострадавший в аварии водитель иномарки направлен в Республиканскую больницу в Сухуме для полного обследования, его жизни ничего не угрожает.