Гоов о полисе ОМС для Абхазии: окажут помощь в любой точке России

Экс-министр здравоохранения Абхазии, ныне хирург-травматолог Гулрыпшской центральной республиканской больницы Андзор Гоов рассказал о том, как будет проходить лечение жителей Абхазии по полису обязательного медицинского страхования.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Жителям Абхазии при необходимости окажут медицинскую помощь в любой точке России, сказал в интервью Sputnik экс-министр здравоохранения Абхазии, ныне хирург-травматолог Гулрыпшской центральной республиканской больницы Андзор Гоов, комментируя предоставления полисов обязательного медицинского страхования жителям Абхазии.

© Sputnik . Тарас Литвиненко Минздрав Абхазии: пункты выдачи полисов ОМС готовы к работе

"Экстренная помощь оказывается там, где гражданин находится, если он заболел, то ему окажут помощь в любой точке России, где он оказался", — добавил он.

Больные имеют право выбора места лечения, это касается и тех заболеваний, которые можно вылечить в республике, подчеркнул экс-министр здравоохранения.

"Но при этом опасения, что все уедут лечиться в Россию не обоснованы. В Абхазии неплохие врачи, они оказывают помощь на должном уровне, наши больницы оснащены оборудованием не хуже чем российские, поэтому я не думаю, что такой большой отток будет, доверие к нашим врачам есть", — сказал Гоов.

Он добавил, что в базовые программы полиса медицинского страхования входит обеспечение необходимой медицинской помощью граждан Российской Федерации, которые проживают на территории Абхазии.

Что же касается планового порядка предоставления медицинской помощи, пациенты должны проходить обследование в Абхазии и затем по направлению лечиться на территории России.

"Ближайший наш пункт это Краснодарский край, но пациенты могут направляться в Москву, Санкт-Петербург и другие города в зависимости от того, какая клиника возьмет пациента для оказания ему медицинской помощи", — подчеркнул Гоов.

Андзор Гоов напомнил, что на территории Абхазии будут открыты семь пунктов по выдаче полисов обязательного медицинского страхования.

"Пункты будут расположены при районных больницах, ремонт в них уже сделан, они оснащены мебелью, а оборудование, компьютеры привезут страховые компании, которые будут здесь работать, такая договоренность была", — рассказал он.

Пункты по выдаче полисов обязательного медицинского страхования будут открыты в Сухумской городской поликлинике №1, в Гагрской ЦРБ, в Гудаутской ЦРБ, в Республиканской больнице города Сухум, в Агудзерском госпитале и еще два пункта в Очамчыре и Ткуарчале.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ".

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать помощь в медицинских организациях Российской Федерации.