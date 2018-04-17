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Молоток в руках судьи

Обвиняемый в убийстве дочери приговорен к 11 годам заключения

© Fotolia / Gino Santa Maria
В Абхазии
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Подозреваемый в убийстве Анжелы Джгамазия, отец девушки Роберт Джгамазия, был задержан в селе Акуаскьа Очамчырского района 26 сентября 2017 года.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Сухумский районный суд приговорил к 11 годам лишения свободы Роберта Джгамазия, обвиняемого в убийстве дочери, сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

Наручники. Архивное фото.
© Sputnik . Виталий Белоусов
Подозреваемый в убийстве Анжелы Джгамазия задержан

Как говорится в сообщении, Роберт Джгамазия заранее спланировал убийство Анжелы Джгамазия.

"С этой целью он привез свою дочь в село Баслата Сухумского района, где из охотничьего обреза 16-го калибра произвел один выстрел в затылочную область головы, от которого Анжела Джгамазия скончалась на месте. Роберт Джгамазия после совершенного преступления с места преступления скрылся", – передает пресс-служба Генпрокуратуры.

Тело Анжелы Джгамазия было найдено 17 июня 2017 года в селе Баслата Сухумского района с огнестрельным ранением в затылочную область головы. Роберт Джгамазия был задержан в селе Акуаскьа Очамчырского района 26 сентября 2017 года.

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Подозреваемый в убийстве Анжелы Джгамазия задержан



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