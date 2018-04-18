Желание жить: Дамир Булискерия нуждается в срочной медпомощи в Москве

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на срочную операцию трехлетнего Дамира Булискерия в Москве, в Детской городской больнице имени Н. Ф. Филатова, сообщила руководитель фонда Мактина Джинджолия.
На проведение срочной операции ребенка требуется 298 тысяч рублей.
"Дамир родился шестимесячным, со множественными пороками. На пятый день его отправили в Москву на лечение. В течение семи с половиной месяцев сделали четыре операции, но операции должны продолжаться и дальше. Он родился с несформированным кишечником, во время приступов ребенок сильно кричит, у него судорожное состояние", — рассказала прабабушка мальчика Людмила Ильясова.
Врачи диагностировали у Дамира Булискерия редкую болезнь, которая встречается у одного ребенка из 400 тысяч – эксрофия клоаки (наиболее тяжелая форма аномалии брюшной стенки).
За три года Дамир перенес 14 операций на кишечнике, мочевом пузыре и брюшной полости.
"Он у нас очень шустрый мальчик, он любит танцевать и подпевать, Дамир любит играть, убирать после себя игрушки на место, чтобы у него аккуратно стояла обувь", — поделилась прабабушка.
Ребенок отстает от сверстников в росте и весе, но не умственно.
"С самого рождения ребенок принимает лекарства, соблюдает строгую диету, даже простую воду ему пить нельзя, только соленую. У Дамира есть сестренка, которой полгода, она здоровая", — рассказала Любовь Ильясова.
Сейчас Дамир находятся в клинике имени Филатова, куда пришлось его срочно вывезти для очередного оперативного лечения.
Главный врач Детской поликлиники Ада Абухба рассказала об истории болезни ребенка.
"Ребенок родился недоношенным, с множественными пороками развития органов брюшной полости, пороки развития органов малого таза, органов выделения. Откровенно говоря, когда мы его увидели в первый раз, не думали, что есть какие-то перспективы, но ребенок хотел жить. Мы связались с Филатовской больницей в Москве. Малыш поехал в Москву, в клинике провели целый ряд реконструктивных операций по поводу устранения пороков развития", — отметила Абухба.
Сейчас ребенку предстоит следующий этап лечения, в том числе и хирургический, сообщила главврач.
"Сейчас предстоит второй этап реконструктивных операций по формированию органов выделения, остается провести целый ряд операций, которые одномоментно провести невозможно", — сказала Ада Абухба.
Помочь Дамиру можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050.
Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.
Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода #. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.
Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант–Банка".