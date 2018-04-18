Желание жить: Дамир Булискерия нуждается в срочной медпомощи в Москве

Врачи диагностировали у трехлетнего Дамира Булискерия редкую болезнь, которая встречается у одного ребенка из 400 тысяч – эксрофия клоаки (наиболее тяжелая форма аномалии брюшной стенки).

СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" начал сбор средств на срочную операцию трехлетнего Дамира Булискерия в Москве, в Детской городской больнице имени Н. Ф. Филатова, сообщила руководитель фонда Мактина Джинджолия.

На проведение срочной операции ребенка требуется 298 тысяч рублей.

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"Дамир родился шестимесячным, со множественными пороками. На пятый день его отправили в Москву на лечение. В течение семи с половиной месяцев сделали четыре операции, но операции должны продолжаться и дальше. Он родился с несформированным кишечником, во время приступов ребенок сильно кричит, у него судорожное состояние", — рассказала прабабушка мальчика Людмила Ильясова.

Врачи диагностировали у Дамира Булискерия редкую болезнь, которая встречается у одного ребенка из 400 тысяч – эксрофия клоаки (наиболее тяжелая форма аномалии брюшной стенки).

За три года Дамир перенес 14 операций на кишечнике, мочевом пузыре и брюшной полости.

"Он у нас очень шустрый мальчик, он любит танцевать и подпевать, Дамир любит играть, убирать после себя игрушки на место, чтобы у него аккуратно стояла обувь", — поделилась прабабушка.

© Фото : предоставлено КБФ "Ашана" Дамир Булискерия

Ребенок отстает от сверстников в росте и весе, но не умственно.

"С самого рождения ребенок принимает лекарства, соблюдает строгую диету, даже простую воду ему пить нельзя, только соленую. У Дамира есть сестренка, которой полгода, она здоровая", — рассказала Любовь Ильясова.

Сейчас Дамир находятся в клинике имени Филатова, куда пришлось его срочно вывезти для очередного оперативного лечения.

© Фото : предоставлено КБФ "Ашана" Дамир Булискерия

Главный врач Детской поликлиники Ада Абухба рассказала об истории болезни ребенка.

"Ребенок родился недоношенным, с множественными пороками развития органов брюшной полости, пороки развития органов малого таза, органов выделения. Откровенно говоря, когда мы его увидели в первый раз, не думали, что есть какие-то перспективы, но ребенок хотел жить. Мы связались с Филатовской больницей в Москве. Малыш поехал в Москву, в клинике провели целый ряд реконструктивных операций по поводу устранения пороков развития", — отметила Абухба.

Сейчас ребенку предстоит следующий этап лечения, в том числе и хирургический, сообщила главврач.

"Сейчас предстоит второй этап реконструктивных операций по формированию органов выделения, остается провести целый ряд операций, которые одномоментно провести невозможно", — сказала Ада Абухба.

Помочь Дамиру можно, отправив СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050.

Стоимость сообщения — 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Можно также воспользоваться услугой "Перенос баланса" – "Благотворительность", набрав *147* сумма перевода #. Сумма перевода от 30 до 500 рублей в день.

Благотворительные взносы можно перечислить в любом отделении Сбербанка Абхазии и "Гарант–Банка".