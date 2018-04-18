СУХУМ, 18 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Студенческий центр открылся в Абхазском государственном университете в среду 18 апреля.

"Я и четверо моих друзей ровно год назад участвовали в тренинге о написании проектов, и мы подготовили проект о создании неформального студенческого центра. Планировали создать площадку, которая способствовала бы повышению активности студентов", — сказала одна из инициаторов создания центра, студентка третьего курса исторического факультета Сария Джикирба.

Она добавила, что в новом центре будут проводиться встречи, презентации проектов, студенческие акции и демонстрироваться документальные фильмы.

© Sputnik Бадри Есиава Студенческий центр открылся в Абхазском госуниверситете

"Мы не первый год работаем с АГУ и довольно плодотворно. В последние два года в программе развития ООН произошли определенные изменения, которые позволили активно привлекать студентов к нашей деятельности.

Благодаря таким ребятам, мы сегодня совместно работаем над обогащением веб-сайта университета", — отметила представитель программы развития ООН Мадина Сулава.

Ректор АГУ Алеко Гварамия подчеркнул, что, благодаря ПРООН, у студентов главного учебного заведения страны появилось место, где они смогут более эффективно воплощать свои планы и плодотворно работать.

© Sputnik Бадри Есиава Студенческий центр открылся в Абхазском госуниверситете

Он добавил, что 2018 год для республики особенный, так как в этом году отметят победу в Отечественной войне народа Абхазии и десятилетие признания суверенитета Российской Федерацией. Эти даты, уверен Гварамия, университет и его студенты отметят на высоком уровне.

На открытие студенческого центра пригласили Героя Абхазии, генерал-майора Закана Нанба. Он рассказал, что в Москве функционирует Международная организация "Наследники победы", куда входит около 40 стран. Цель этой организации заключается в сохранении исторического наследия и памятников, посвященных Великой Отечественной войне.

"Все вы потомки людей, которые воевали в Великой Отечественной войне и Отечественной войне народа Абхазии. Мне кажется, что было бы хорошо, если бы ваш студенческий центр вошел в эту международную организацию. Я очень рад тому, что сегодня в АГУ открылся такой центр, и я уверен, что при помощи вашей поддержки мы сумеем всего добиться", — обратился к молодежи Нанба.

© Sputnik Бадри Есиава Студенческий центр открылся в Абхазском госуниверситете

Своими воспоминаниями о студенчестве поделился журналист, ведущий радио Sputnik Абхазия Алхас Манаргия, который в конце 1990-х был председателем Союза студентов АГУ. В то время, по его словам, в кабинете, где собирались члены Союза, даже не было стекол в окнах.

"Для нас было настоящим праздником, когда окна закрыли целлофаном. Перед вами стоит много других задач, проблемы никогда не заканчиваются, но никогда не отступайте перед этими проблемами", — посоветовал Манаргия.

© Sputnik Бадри Есиава Студенческий центр открылся в Абхазском госуниверситете

Новый студенческий центр позволит раскрасить обыденную студенческую жизнь, считает председатель Союза студентов Абхазии Беслан Аршба.

"У нас есть проектор и экран, на который студенты могут транслировать различные видеофайлы и фотослайды, но самая большая наша гордость – это компьютер последней модели. Его мощность позволяет работать с программами по видеомонтажу, и студенты смогут создавать различные видеоролики. Помимо этого, у нас появилась камера для онлайн конференции, которая снимает в формате HD", — рассказал об оснащении центра заведующий лабораторией кафедры прикладной математики Тимур Микава.

Автором дизайна студенческого центра АГУ была дизайнер Соломея Кобахия. Она призналась, что как только ей предложили, наброски будущего облика помещения пришли к ней сразу.

"Я решили сделать стены серого цвета, так как он один из самых нейтральных цветов, который пробуждает фантазию и не глушит какие-то другие эмоции. Изображение гор символизирует вершины, к которым всегда надо стремиться", — поделилась Кобахия.

Открытие нового студенческого центра АГУ профинансировано в рамках программы развития Организации Объединенных Наций.

ПРООН — глобальная сеть ООН в области развития. Она выступает в поддержку преобразований и предоставляет доступ к источникам знаний, практическому опыту и ресурсам в целях содействия улучшению жизни населения.

ПРООН работает в 166 странах и 11 территориях, взаимодействуя с ними в выработке их собственных решений по проблемам глобального и национального развития.