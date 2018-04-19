Джинджия о борьбе с мраморным клопом в Абхазии: собрали почти три тонны

По мнению начальника Госинспекции по карантину растений Абхазии Аркадия Джинджия, механический метод борьбы с мраморным клопом дал положительные результаты и сократил популяцию этого вредителя.

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Методом механической борьбы против мраморного клопа на территории Абхазии собрали почти три тонны вредителя, рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия начальник Госинспекции по карантину растений республики Аркадий Джинджия.

"Механический способ борьбы против мраморного клопа дает свои результаты. Население активно включилось в эту работу, особенно в Галском, Ткуарчалском, Очамчырском и Гулрыпшском районах. За эти два месяца собрали около двух тонн вредителя. За все это платила Россия. Сегодня тоже идет механический сбор, и правительство Абхазии обещало выплатить людям необходимую сумму", — сказал Джинджия.

Он добавил, что в ходе последнего этапа механической борьбы против мраморного клопа собрано примерно 600-700 килограммов этого вредителя. Такие меры, считает специалист, существенно сократили популяцию этого насекомого. Всего за последние два месяца собрали около двух тонн "вонючки".

Как только позволят погодные условия, отметил Аркадий Джинджия, начнется химическая обработка территорий, что еще больше закрепит результат.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джинджия: за сбор мраморного клопа заплатят из правительственного фонда Абхазии

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

В связи с нашествием этого вредителя на территорию Абхазии, в республике была объявлена чрезвычайная ситуация в марте 2018 года.

Тему борьбы с мраморным клопом обсудили на совещании в Сухуме с участием президента и премьер-министра Абхазии, абхазских и 44 российских специалистов в области растениеводства, механизации, химизации и защиты растений, а также министерств сельского хозяйства двух стран и Россельхознадзора.

На этой встречи первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов объявил о готовности Минсельхоза России платить по тысяче рублей за каждый килограмм насекомого, пойманного в Абхазии в течение определенного отрезка времени.

Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.

Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным.

Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.