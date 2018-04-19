Нужный опыт: что думают абхазские участники о парламентском форуме в Крыму

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Участие Абхазии в Южно-Российской Парламентской Ассоциации дает возможность знакомиться с опытом российских коллег, сказал руководитель парламентской делегации Абхазии Батал Табагуа на пресс-конференции в Sputnik в четверг 19 апреля.

© Фото : Лента новостей Крыма Депутаты из Абхазии участвуют в парламентской конференции в Крыму

"С 2005 года наш Парламент состоит в Южно-Российской Парламентской Ассоциации, где мы являемся наблюдателями и принимаем участие в полном объеме в проводимых конференциях, встречах, но без права голоса. Оно и понятно, потому что в Южно-Российской Парламентской Ассоциации обсуждается законодательство Российской Федерации, вопросы, которые становятся проблемными для регионов юга России. Эти вопросы невозможно решить в парламентах, они должны приниматься на федеральном уровне", — сказал руководитель абхазской делегации Батал Табагуа.

Для еще непризнанной Абхазии вхождение республики в Южно-Российскую Парламентскую Ассоциацию было прорывом, заметил он.

"Сегодня ситуация, конечно, немного иная, мы уже имеем прямые контакты с Государственной Думой и Советом Федерации, и поэтому наш статус соответственно изменился, это однозначно, но при этом я не считаю наше присутствие в такой ассоциации неправильным. Как бы мы ни выросли в своем статусе, колоссальный опыт, накопленный в этих огромных территориях, областях с большим количеством населения, конечно, для нас очень важен", — подчеркнул Табагуа.

Это консультативный совет, где депутаты из Абхазии имеют возможность знакомиться с проблемами и вопросами, которые возникают на юге России.

"Это очень важный регион Российской Федерации, где расположены Ростовская область, Краснодарский край, Астраханская область, Калмыкия, Северная Осетия и ряд других районов", — сказал он.

Дополнительный интерес абхазской делегации к форуму был вызван и тем, что Крым – туристический регион, как и Абхазия.

"Для нас и сравнительный анализ был очень важен, я был первый раз в Крыму, и мне было интересно посмотреть, насколько мы конкурентоспособны, что хорошего там можно увидеть, чему можно у них поучиться. Конечно, много чего можно увидеть, сам подход людей, которые там проживают, к своей местности показателен. Мне показалось, что там люди следят за чистотой, они очень бережно относятся к природе, хотя по сравнению с Абхазией природа там более бедная и, конечно, дух гостеприимства там витает", — поделился впечатлениями Батал Табагуа.

По мнению депутата, в конкурентной среде с Крымом у Абхазии есть серьезные перспективы.

"У нас есть перспективы, если мы подойдем к этому вопросу немножко по-другому, если мы вернемся к нашему абхазскому гостеприимству, и мы сможем на таком уровне принимать туристов, то, думаю, что у нас более серьезные перспективы", — считает он.

© Sputnik . Алексей Мальгавко Абхазия вступила в "Клуб друзей Крыма"

Депутат Гиви Кварчия рассказал, что работа Ассоциации состояла из заседаний профильных комитетов.

"Мне довелось участвовать в комитете по бюджетной политике, где обсуждалось несколько вопросов. Один из основных – обязательная постановка на государственный учет объектов капитального строительства. Я обратил на это внимание, потому что у нас ведется работа по государственному кадастру, и те вопросы, которые поднимались коллегами из южных регионов России, исходят из правоприменительной практики существующего кадастра России. Чтобы не повторять их ошибки, можно учитывать их предложения, изменения в законодательстве", — подчеркнул Кварчия.

Говоря конкретнее, он добавил, что в южных регионах России была проблема с объектами капитального строительства, которые не требуют обязательной регистрации до ввода в эксплуатацию.

"Это такие объекты, как гаражи не для использования в предпринимательских целях, также строения на приусадебных участках. Но пока у нас нет такой массовой застройки, как в Краснодарском крае, но жизнь идет вперед, и урбанизацию никто не отменял, люди все больше переезжают жить в города. Возможно, и у нас появятся такие моменты с застройками, это один из моментов, который нам нужно учесть при создании нашего кадастра", — сказал депутат.

Крымские депутаты анонсировали своим абхазским коллегам новую технологию, которая называется дистанционное зонирование земли.

"Первое впечатление было, что это звучит немного фантастически, но нам стало интересно, как это может применяться и применяется ли нашими коллегами. В этой связи у нас была встреча с министром сельского хозяйства, нас интересовало, насколько это эффективно. Министр поделился с нами результатами, нас поразило, что при помощи этой системы можно следить за урожаем, можно оценивать состояние почвы, вплоть до анализа. В этом русле, я думаю, с ними можно налаживать контакт", — сообщил Кварчия.

Депутат Астамур Тарба рассказал, что система дистанционного зонирования земли может быть полезна в условиях Абхазии.

"Это нас больше всего заинтересовало, потому что у нас в Абхазии большая проблема — это оползневые явления. С помощью этой системы можно определить состав и слои земли, на сегодня у нас это можно сделать только бурением. На это, конечно, нужны немалые средства, но думаю, что понемногу надо переходить к этой системе, так как вложения будут оправданы", — сказал Тарба.

На XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации обсуждались вопросы, связанные с законодательством, государственным строительством, экономической политикой, промышленностью, аграрными вопросами, образованием, наукой, культурой и другие вопросы.