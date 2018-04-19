Предчувствие кризиса: что беспокоит топливный бизнес Абхазии

"Топливная ассоциация Республики Абхазия", куда входит более 40 организаций, работающих на рынке нефтепродуктов страны, 18 апреля 2018 года распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность бездействием Кабмина Абхазии в условиях ухудшающейся экономической обстановки.

Что тревожит предпринимателей, почему, по их мнению, назревает топливный кризис в стране и как его избежать, рассказали Sputnik Абхазия президент "Топливной ассоциации Республики Абхазия" Артур Ашуба и гендиректор компании "Азид" Адамыр Габуния.

Бадри Есиава, Sputnik

И снова НДС

Топливный бизнес Абхазии становится нерентабельным, и причин этому несколько, заявил президент "Топливной ассоциации Республики Абхазия" Артур Ашуба.

"Для нас сложилась очень неудобная ситуация на рынке. Цены растут. Около полугода назад мы обратились к премьер-министру Абхазии с просьбой создать рабочую группу и в рамках закона обсудить все проблемные вопросы, но мы не были услышаны, и нам пришлось сделать это заявление", — объяснил он.

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Убытки вызваны повышением закупочных цен на нефтепродукты за рубежом и высокими налогами.

По мнению гендиректора топливной компании "Азид" Адамыра Габуния, подход и методы регулирования цен на нефтепродукты в Абхазии не соответствуют реалиям современного рынка, а скорость реагирования на эти изменения низкая.

Около года назад правительство Абхазии ввело НДС на полную стоимость нефтепродуктов, что, по словам предпринимателей, не способствует развитию отрасли и сохранению нынешних цен на топливо.

"До этого, как и по многим другим группам товаров, импортируемым в Абхазию, НДС взимался с разницы между закупочной ценой и ценой реализации, как это было раньше с бензином. Мы почему-то называем этот налог ввозным НДС, но произошло так, что платим его сразу с полной стоимости товара при его импорте и оплачиваем налог с добавленной стоимости при реализации товара на территории Абхазии", — возмущен Габуния.

Он сказал, что проблема не раз обсуждалась на уровне правительства, которое заверило предпринимателей в том, что будут предприняты меры поддержки со стороны государства.

"Речь шла о таких мерах поддержки, как предоставление кредитов, отсрочек платежей по НДС на крупные партии товаров. Все эти обещания не были выполнены. Больше всего нас беспокоит то, что мы договорились с Кабмином о создании рабочей группы, которая способствовала бы более тесному взаимодействию между государством и бизнес-сообществом. Это было в начале 2017 года, но получилось так, что никакой реакции не последовало", — отметил гендиректор.

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При установлении фиксированной цены существующее законодательство о государственном регулировании цен в Абхазии, подчеркнул он, предусматривает наличие субсидий, дотаций и других мер поддержки со стороны государства.

"На сегодняшний день в топливной сфере уровень налогообложения высокий. Например, помимо всех налогов, которые платят все юридические лица, мы платим налог на реализацию ГСМ (горюче-смазочные материалы-ред.). Хотя нам обещали его отменить", — рассказал Габуния.

Будет ли кризис?

Мировые цены на топливо за последние годы выросли, и абхазские предприниматели, по версии "Топливной ассоциации Республики Абхазия", практически ничего не зарабатывают.

Регулирование цен с помощью существующих в республике мер, уверен Артур Ашуба, невозможно. Он уверен, что настало время перейти к использованию более современных подходов.

"В Абхазии есть предусмотренный законом предельный уровень рентабельности. Это один из методов прямого государственного регулирования. Мы бы хотели, чтобы цены на топливо от оптовиков и до розничной торговли не превышали 20-24%", — предложил Ашуба.

Норму уровня рентабельности предприниматели предлагают разбить на несколько частей. В мелком оптовом сегменте около 11%, крупном опте – 4%, розничной сети – 14%.

Установленный правительством предельный уровень рентабельности, уверен Адамыр Габуния, должен быть экономически эффективен для бизнесменов, достаточен для покрытия всех затрат компаний, для бесперебойной работы компаний и должен давать возможность вкладывать средства в развитие. Требования по транспортировке, хранению и реализации нефтепродуктов достаточно высокие и постоянно растут.

В Абхазии грядет топливный кризис, не сомневаются Ашуба и Габуния.

"Себестоимость последней поставки партии топлива марки АИ-95 из Европы стоит 36 рублей за литр. Мы об этом говорим уже несколько месяцев. Более того, мы заявили, что российский рынок скоро отреагирует на изменение биржевых индексов по нефтепродуктам в пользу роста. Это нужно знать и обсуждать. Если бы мы начали заниматься этим вопросом заранее, такой проблемы у нас бы не было", — отметил гендиректор "Азида".

Оптовая цена на дизтопливо в России по последним данным составляет около 36 рублей, когда по абхазскому законодательству она не должна превышать 34 рубля 50 копеек на местном рынке.

Абхазский топливный бизнес держится на плаву только благодаря старым запасам, утверждает Артур Ашуба.

"Об этом мы говорили Кабинету Министров, потом президенту страны, который поручил опять-таки Кабмину рассмотреть вопрос. Мы стали им звонить, просить о встрече, но у них, наверное, есть более важные дела", — недоумевает он.

Президент "Топливной ассоциации Республики Абхазия" подчеркнул, что распространенное заявление никак не связано с политической обстановкой в стране, этот вопрос сугубо экономический.