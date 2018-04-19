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Встреча с абитуриентами в Россотруничестве в Абхазии

Без телефонов: Россотрудничество рассказало об экзаменах в Абхазии

© Sputnik Сария Кварацхелия
В Абхазии
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В 2018 году Абхазии выделили 53 места для бесплатного обучения в вузах России, абитуриентов в республике более 400 человек.тестирования.

СУХУМ, 19 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Вступительные экзамены в университеты России начнутся с 23 апреля, сообщил на встрече с абитуриентами помощник руководителя представительства Россотруничества в Абхазии Евгений Павлов.

"23 апреля будет экзамен по математике, 24 – по химии, 25 апреля абитуриенты сдают экзамен по обществознанию и 26 апреля – первый апелляционный день по специальным предметам, 27 апреля — русский язык пройдет в форме теста. Все экзамены пройдут в Абхазском госуниверситете",  – сказал он.

На экзамен абитуриенты должны прийти в 10 утра. С собой нужно иметь паспорт. Опоздавших не допустят. По словам помощника руководителя Россотруничества в Абхазии, с телефонами приходить нельзя.

"На экзамен абитуриенты допускаются по спискам и паспортам. Если мы обнаружим телефон, неважно, включен он или выключен, автоматически снимаем 10 баллов с вашей работы. Также не оставляйте свои мобильники в карманах курток. Мы не отвечаем за ваши вещи. Лучше отдайте их родителям, экзамен закончится, вы заберете у родителей телефон",  – предупредил Павлов.

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После экзамена, абитуриентам выдают копии работ. Павлов отметил, что каждый дистанционно может проверить ее, и если кого-либо не устраивают баллы, то он может подать на апелляцию.

Россия выделила для республики 53 бесплатных места для обучения в вузах, кандидатов же более 400. По словам консультанта Россотрудничества Дмитрия Кононова, по квоте представлены практически все специальности

"Есть, конечно, те специальности, которые отсутствуют, но таких немного – буквально два десятка мест. Они приходят, меняют направление. Но был один, который подал заявку на стоматологию, его специальности не оказалось в списках квот, он отказался менять. Может быть, он ожидает, что будет перераспределение", – предположил Кононов.

Если после экзаменов останется невостребованная квота, то абитуриенты, чьи специальности не оказались в списках, могут рассчитывать на перераспределение. Однако, как отметил Кононов, это маловероятно.




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