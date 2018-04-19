Кабмин о заявлении Топливной ассоциации Абхазии: интересы отдельных компаний

"Топливная ассоциация Республики Абхазия", куда входит более 40 организаций, работающих на рынке нефтепродуктов страны, 18 апреля 2018 года распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность бездействием Кабмина Абхазии в условиях ухудшающейся экономической обстановки.

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. Правительство Республики Абхазия не может себе позволить действовать в интересах отдельно взятых компаний, ответил Кабинет министров Абхазии на заявление "Топливной ассоциации Республики Абхазия" в четверг 19 апреля.

"Что касается тона заявления НО "Топливная ассоциация Республики Абхазия" и попытки "давления" на Правительство Республики Абхазия путем смещения акцентов, обращаем внимание, что Правительство Республики Абхазия не может себе позволить действовать в интересах отдельно взятых компаний и будет действовать исключительно с учетом приоритета социально-экономических обязательств перед населением страны", — говорится в сообщении.

В правительстве республики отметили, что госрегулирование цен основывается на Законе "О государственном регулировании цен" в целях ограничения негативных последствий монополистической деятельности, сдерживания необоснованного роста цен, содействия реализации социально-экономической политики государства, снижения и замедления инфляции и смягчения ее негативных социально-экономических последствий, установления и поддержания ценового паритета между сырьевыми и перерабатывающими отраслями.

Постановлением Кабинета Министров от 4 апреля 2017 г. № 48 были повышены цены на бензин и дизельное топливо на 1 рубль 50 копеек за литр. Повышение, отмечается в сообщении, было существенно ниже предлагаемого со стороны "Топливной ассоциации Республики Абхазия", что вызвало недовольство бизнесменов.

По мнению правительства страны, такая корректировка обеспечила приемлемый уровень рентабельности отрасли.

В Кабинете Министров обратили внимание на то, что крупные компании, такие как "РН-Абхазия" и "Абхазтоп", не ставили вопрос о необходимости повышения цен на топливо.

Распоряжениями премьер-министра Абхазия от 17 января и 8 февраля 2018 года, создана рабочая группа по выработке предложений по регулированию цен на рынке нефтепродуктов.

Этой рабочей группе поставлена задача представить предложения по государственному регулированию цен с учетом обеспечения стабильных финансово-экономических показателей компаний.