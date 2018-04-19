Возможно гроза: погода в Абхазии на пятницу

В пятницу, погоду Абхазии, будет определят холодный фронт Атлантического циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, в пятницу 20 апреля в Абхазии будет облачно, временами дождь, возможна гроза.

Атмосферное давление — пониженное, 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер — умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 11 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +7˚С, днем воздух прогреется до +15˚С.

Температура морской воды +13°С.

Волнение морской воды, от умеренного в два балла, до значительного силой в четыре балла.

Относительная влажность воздуха 70-90 %.