Возможно гроза: погода в Абхазии на пятницу

СУХУМ, 19 апр – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, в пятницу 20 апреля в Абхазии будет облачно, временами дождь, возможна гроза.
Атмосферное давление — пониженное, 758 миллиметров ртутного столба.
Ветер — умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 11 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +7˚С, днем воздух прогреется до +15˚С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды, от умеренного в два балла, до значительного силой в четыре балла.
Относительная влажность воздуха 70-90 %.