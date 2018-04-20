"Отдайте мои!": что делать, если задерживают зарплату

Эльвира из Гагры спрашивает: Скажите, пожалуйста, на какой срок по закону работодатель имеет право задерживать зарплату без последствий для себя. И куда обращаться, если не выплачивают вовремя зарплату?

Бадрак Авидзба, Sputnik Абхазия: Как рассказал Sputnik специалист Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Вианор Тужба, согласно статье 154 Трудового кодекса о порядке выплаты заработной платы, при задержке зарплаты работодатель должен выплатить не только сумму задолженности, но и пеню за каждый день задержки.

"Размер этой пени рассчитывается, исходя из ставки рефинансирования Национального Банка Абхазии на день исполнения обязательств по выплате заработной платы, и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплата должна быть произведена, и заканчивая днем выплаты", — сказал он.

Ставка рефинансирования Национального Банка Абхазии 12%, сообщил Тужба.

© Fotolia / Pressmaster Агрба: в Абхазии появятся госинспекторы по защите труда

"Если, к примеру, работник получает заработную плату в 10 тысяч рублей, с момента задержания до дня выплаты будет начисляться пеня, получается ежедневное начисление приблизительно в три рубля", — рассказал специалист.

В случае задержки заработной платы на срок более 30 дней, работник имеет право в письменной форме известить работодателя о приостановлении работы до выплаты зарплаты.

"Конкретного срока, на который работодатель имеет право задерживать зарплату, нет. Согласно Трудовому кодексу в трудовом договоре должна быть указана дата выплаты зарплаты, которая должна выплачиваться не реже одного раза в месяц", — подчеркнул Тужба.

В случае, если работник не получает заработную плату в течение 30 дней, то он может расторгнуть трудовой договор, по которому работодатель обязан в трехдневный срок выплатить зарплату.

"В случае если нарушаются сроки выплаты заработной платы, работник может обратиться в трудовую инспекцию в Министерстве труда, занятости и социального обеспечения. Будет проведена проверка, и работодатель будет наказан штрафом", — подчеркнул он.

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