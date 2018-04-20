Одной крови: донорский марафон "Открытая ладонь" завершился в Сухуме

О том, как прошел третий благотворительный донорский марафон "Открытая ладонь", длившийся с 10 по 20 апреля в Сухуме, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Помощь ближнему

Донорский марафон "Открытая ладонь", организованный группой студентов Абхазского государственного университета, впервые прошел в декабре прошлого года.

"Первая акция прошла с 20 по 30 декабря 2017 года, исходя из того, что это был наш первый марафон, информационное сопровождение было не таким большим, на него пришло только 30 человек, а сдали кровь 18 из них", — поделился со Sputnik учредитель инициативной группы Константин Васильев.

Он добавил, что идея проведения марафона к нему пришла после проведенной акции информационного агентства и радио Sputnik Абхазия и Министерства здравоохранения республики "Мы одной крови", которая была проведена во Всемирный день донора крови.

Организатор признался, что из трех донорских марафонов вторая акция, состоявшаяся в феврале этого года, собрала наибольшее количество людей, сдать кровь пришли около 150 человек, из них 120 поделились своей кровью.

Акция и в этот раз проходила в течение десяти дней, на этот раз доноров было меньше, чем в прошлые разы, сообщил Васильев.

"Сейчас было поменьше, потому что сейчас период различных заболеваний, люди не могут сдавать кровь по противопоказаниям", — отметил инициатор донорской акции.

По его словам, для сдачи крови в Центральный банк крови при Республиканской больнице Абхазии обратилось около 120 человек, из них около ста сдали кровь.

Константин Васильев рассказал, что до проекта "Открытая ладонь" он занимался волонтерской деятельностью в Государственном комитете по молодежной политике.

"Мы думали, что хорошего можно сделать, как объединить молодежь, придумывали различные спортивные мероприятия. Спорт, безусловно, полезен и интересен, но нам хотелось начать с чего-то такого, что будет помогать людям, что-то благотворительное, чтобы не только мы это делали, но и могли объединять людей для помощи другим", — заметил инициатор "Открытой ладони".

Нужная благотворительность

Константин Васильев считает, что в Абхазии есть острая необходимость в донорстве крови. "Между проведением акций есть промежуток два месяца, есть те, кто первый раз сдали, затем пропустили второй донорский марафон и потом приходят на третий", — отметил Василев.

Марина Адамянц периодически сдает кровь для нуждающихся, она говорит, что помощь ближним — задача каждого человека.

"Я постоянно сдаю кровь для нуждающихся, и сейчас мне позвонили, и я с удовольствием пришла сдавать кровь. Считаю, что долг каждого помогать ближнему, если есть такая возможность", — сказала донор.

Константин Васильев рассказал, что у организаторов "Открытой ладони" есть задумка создать фонд доноров.

"У нас есть такая цель, чтобы у нас были списки в случае острой необходимости. Был случай, когда мальчик получил удар электрическим током, мы тогда с трудом нашли для него кровь. Из-за того что бывают такие экстренные случаи, думаю, что фонд доноров нужен", — сказал он.

Константин Васильев отметил, что донорская акция "Открытая ладонь" будет продолжаться и далее, следующий марафон намечен на лето этого года.