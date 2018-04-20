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"Горючая" математика: Топливная ассоциация Абхазии не согласна с Кабмином

CC0
В Абхазии
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"Топливная ассоциация Республики Абхазия" и Кабинет Министров страны никак не могут прийти к единому мнению по поводу ситуации, которая сложилась в топливной сфере на абхазском рынке нефтепродуктов.

Sputnik, Бадри Есиава

Простая арифметика

"Топливная ассоциация Республики Абхазия" в пятницу 20 апреля распространила новое заявление на официальный ответ Кабинета Министров республики, в частности бизнесмены привели свои расчеты рентабельности в отрасли. 

Топливный пистолет
CC0
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По данным предпринимателей, разница между оптовой и розничной продажей топлива в Абхазии составляет всего полтора рубля. С учетом всех налогов и без учета всех

расходов, прибыль топливных компаний составляет в районе одного рубля за каждый литр горючего.

В ассоциации подсчитали, что с одного литра горючего надо заплатить налоговых отчислений на 3 рубля 48 копеек и предпринимателю остается 1 рубль 6 копеек. И это без сопутствующих затрат.

"Обратите внимание не учитываются затраты, что составляет 3 % от стоимости. Очевидно, Кабинет Министров не обеспечил приемлемый уровень рентабельности", — заявила "Топливная ассоциация Республики Абхазия".

Постановлением Кабинета Министров от 4 апреля 2017 года № 48 были повышены цены на бензин и дизельное топливо на 1 рубль 50 копеек за литр. Приемлемая и предельная цена за дизтопливо была назначена в размере 34 рублей 50 копеек, на бензин АИ 92 – 35 рублей,  АИ 95 – 36 рублей 50 копеек.

Готовность к диалогу

Предприниматели в очередной раз обвинили правительство в том, что оно не оказывает поддержку в области государственного регулирования цен и возложило всю налоговую нагрузку по НДС на хозяйствующие субъекты, занятые в топливной сфере.

Они также резко отреагировали на заявление Кабмина в той части, где правительство обвинило их в попытке поднять цены на нефтепродукты внутри страны. "Топливная ассоциация Абхазии" назвала это необоснованным популизмом и манипулированием сознанием общественности.

Члены этой ассоциации также выразили недовольство тем, что созданная премьер-министром Абхазии рабочая группа по выработке предложений по регулированию цен на нефтепродукты в январе и  феврале 2018 года, по сегодняшний день так и не представила никаких предложений, несмотря на поставленные перед ней сроки.

Кабинет министров.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Кабмин о заявлении Топливной ассоциации Абхазии: интересы отдельных компаний

Они посоветовали правительству обратить внимание на текущее состояние подавляющего большинства топливных компаний, а не на рентабельность отдельно взятых "крупных компаний".

Предприниматели выразили готовность активно участвовать в обсуждении и решении проблем топливной сферы, включая любые дискуссионные площадки при условии участия в них представителей Кабинета Министров Республики Абхазия.

"Топливная ассоциация Республики Абхазия", куда входит более 40 организаций, работающих на рынке нефтепродуктов страны, 18 апреля 2018 года распространила заявление, в котором выразила обеспокоенность бездействием Кабмина Абхазии в условиях ухудшающейся экономической обстановки.

Ответ не заставил себя долго ждать. Уже 20 апреля на своем официальном сайте Кабмин Абхазии опубликовал свое видение ситуации в топливной сфере страны, и подчеркнуло, что не может себе позволить действовать в интересах отдельно взятых компаний, а будет действовать исключительно в рамках закона с учетом приоритета социально-экономических обязательств перед населением страны.

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