Тринадцать: в семье Шакая из села Уарча пополнение

В семье Шакая из села Уарча пополнение, родился тринадцатый по счету ребенок, что в абхазском обществе большая редкость. Корреспондент Sputnik был одним из тех, кто присутствовал на выписке Мадлены, так назвали девочку, и пообщался с 44-летней матерью-героиней.

Бадри Есиава, Sputnik

В холле сухумского роддома было тесно. В томительном ожидании пребывали трое детей Светланы Шакая-Габуния, сотрудники БОО "Киараз", журналисты и персонал этого медучреждения.

Одна из медсестер роддома поделилась, что по счастливой случайности она дежурила во время рождения каждого ребенка Светланы и Тимура Шакая. Медработник помнит их очень хорошо.

"Тринадцать раз я ее приняла и думаю, что она к нам еще вернется. Главное, чтобы не было проблем со здоровьем. Получается, что в семье Шакая уже восемь девочек и пять мальчиков", — сказала медсестра.

Саманта — вторая дочь в семье Шакая безгранично рада появлению нового ребенка в доме. Она призналась, несмотря на возраст, у нее большой опыт по уходу за детьми, в чем всегда помогает матери.

Тринадцать душ – эта тема активно дискутировалась в коридорах роддома. Каждый понимал, что воспитать такое количество детей в наше время нелегко. Помогают большой семье Шакая не только близкие им люди, но и благотворительная организация "Киараз", сотрудники которой ожидали своих подопечных с подарками. Корреспонденты Информационного агентства Sputnik тоже пришли не с пустыми руками.

© Sputnik / Томас Тхайцук Корреспондент Sputnik поздравил Светлану Шакая с рождением тринадцатого ребенка

Наконец, открываются двери лифта, из которого вышла сама героиня всего действа со спящим ребенком на руках. При виде камер и такого количества людей, она немного растерялась, а маленькая Мадлена тихо заплакала.

"Бесцеремонные" журналисты нарушили покой новорожденной девочки, но она быстро вернулась "в объятия" Морфея.

Светлана рассказала, что она и ребенок чувствуют себя хорошо. Имя девочке дала старшая дочь.

"У нас все хорошо. Огромное спасибо благотворительной организации "Киараз". Даже не знаю, что я без них делал бы. Отдельное спасибо врачам и персоналу этого роддома. Все были очень внимательны и добры к нам", — застенчиво сказала Светлана.

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Светлана призналась, она мечтает, чтобы ее Мадлена стала историком, так как сама в школе очень любила этот предмет.

Многодетные семьи Абхазии

Врио заведующей отделением родовспоможения Республиканской больницы Белла Пилия с гордость отметила, что, несмотря на определенные сложности во время родов, девочка родилась здоровой и весит два килограмма 800 граммов. Тринадцатые роды не рекорд, подчеркнула она.

"У нас бывали случаи, когда женщина рожала 14-го ребенка. Скоро будут еще тринадцатые роды и мы, конечно же, этому рады", — отметила Пилия.

Врач также подчеркнула, что такое количество родов небезопасно, как для самой роженицы, так и для ребенка.

По данным Министерства труда и соцобеспечения Абхазии, к марту 2018 года в республике зарегистрировано 4732 многодетные семьи, в которых воспитывают 12 956 детей.

Лидер в этом списке город Сухум. Там чуть больше 1500 тысяч многодетных семей и 4170 детей. На втором месте рейтинга Гудаутский район – 1047 семей и 2812 детей. И "бронзовый" призер – Очамчырский район, где 710 многодетных семей и 2012 детей.

На последней строчке списка расположился Галский район – 151 многодетная семья и 357 детей.