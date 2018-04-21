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Война в Абхазии

21 апреля 1993 года: пушки на кладбище и рабы на хлебозаводе

© AP Photo. Andrei Soloviev
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (251)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме, 21 апреля 1993 год:

"С утра начали сильно стрелять пушки. Мы уже привыкли, но выходить боюсь. Собиралась за хворостом в район республиканской больницы, а как раз там-то, где-то наверху, стоят пушки на кладбище. И из-за Гумисты тоже отвечают. Надо переждать стрельбу. Население города  напугали, придут абхазы, взяв Сухум, всех, мол, грузин перебьют. Из-за отсутствия огня, ем один раз в день. Хлебозавод в руках военных и мафии. Мука оттуда идет налево, хлеб – кому хотят, а не только военным. А рабочие завода там вообще на положении рабов и бесправны. Одну рабочую как-то даже ранили из автомата. Но рабочим платят хорошо и всегда они с хлебом – это главное", – говорится

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (251)



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