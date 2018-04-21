21 апреля 1993 года: пушки на кладбище и рабы на хлебозаводе

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме, 21 апреля 1993 год:

"С утра начали сильно стрелять пушки. Мы уже привыкли, но выходить боюсь. Собиралась за хворостом в район республиканской больницы, а как раз там-то, где-то наверху, стоят пушки на кладбище. И из-за Гумисты тоже отвечают. Надо переждать стрельбу. Население города напугали, придут абхазы, взяв Сухум, всех, мол, грузин перебьют. Из-за отсутствия огня, ем один раз в день. Хлебозавод в руках военных и мафии. Мука оттуда идет налево, хлеб – кому хотят, а не только военным. А рабочие завода там вообще на положении рабов и бесправны. Одну рабочую как-то даже ранили из автомата. Но рабочим платят хорошо и всегда они с хлебом – это главное", – говорится

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