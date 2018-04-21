Королева легкой атлетики: соревнования в честь Саиды Гунба прошли в Сухуме

В честь Олимпийского серебряного призера Саиды Гунба уже третий год подряд в Сухуме проводится Открытый республиканский турнир по легкой атлетике.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Открытый республиканский турнир по легкой атлетике на призы серебряного призера Олимпийских игр по метанию копья Саиды Гунба состоялся в Сухуме в субботу 21 апреля.

Заслуженный тренер Абхазии и главный судья этих соревнований Лолита Назарс рассказала, что, в уже ставшем традиционном спортивном событии республики, приняли участие более 100 человек.

"Мы включили в соревнование несколько дисциплин – бег на 100 и 400 метров, толкание ядра, метание копья и прыжки в длину. Возрастные группы участников – 2002 год рождения и старше, вторая возрастная группа – 2003, 2004, 2005 годов рождения. Всего зарегистрировалось в соревнованиях более ста человек", — сказала Назарс.

Она добавила, что участниками спортивных дисциплин могут стать не только дети, но и все желающие, вне зависимости от возраста. Назарс с сожалением отметила, что спортивное направление метание копья не популярно в Абхазии и причина в этом заключается не в отсутствии интереса к нему, а недостаточном финансировании.

© Sputnik Бадри Есиава Соревнования по легкой атлетики

"Количество участников этих соревнований только увеличивается, но метание копья, чем занималась Саида Гунба, не развивается. Даже нет инвентаря, который необходим для проведения соревнований. Все копья, которые у нас есть советских времен, и такими уже нигде не пользуются. Соревнования в этом виде спорта мы проводим для того, чтобы дети знали о существовании такой дисциплины и помнили о достижениях Саиды Гунба", — поделилась Назарс.

Шестнадцатилетний Ахра Черкезия никогда не держал в руках спортивное копье, но, несмотря на это, решил принять участие в этой дисциплине. Он признался, что никогда раньше не слышал о том, что такой вид спорта есть в Абхазии.

"Сегодня я первый раз буду бросать копье. Пока точно не знаю, как правильно это делать, но я попробую. Я, конечно, знал о таком виде спорта, но не думал, что он есть у нас в Абхазии", — рассказал Ахра.

За плечами начинающего "копейщика" Дэвида из Сухума один бросок и собственный рекорд – 15 метров. Школьнику понравилось бросать копье и, возможно, он будет дальше заниматься этим видом спорта.

Королевой абхазской легкой атлетики назвала начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Жанна Зантария Олимпийского призера по метанию копья Саиду Гунда.

"Эти соревнования проводятся в честь нашей королевы легкой атлетики Саиды Гунба. К сожалению, она болеет, и не смогла к нам приехать, но мы с вами должны провести этот праздник очень хорошо", — сказала Зантария, обращаясь к молодым спортсменам.

Жители Абхазии и особенно молодое поколение должны знать тех, кто доказывал всему миру, насколько сильны абхазские спортсмены, подчеркнул заместитель председателя Госкомитета Абхазии по физкультуре и спорту Рафаэль Ампар.

"Саида Гунба была участником Отечественной войны народа Абхазии и, помимо всех орденов и медалей, которые она получили в советское время, Гунба награждена Орденом Леона. Желаю каждому из вас хорошо выступить. Любое соревновании – это подведение итогов ваших определенных достижений. Удачи", — сказал Ампар участникам спортивного события.

© Sputnik Бадри Есиава Соревнования по легкой атлетики

Мастер спорта международного класса, серебряный призер ХХII Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году, Саида Каносовна Гунба родилась в 1959 году 30 августа в Пицунде.

В легкую атлетику пришла Гунба в 1974 году. Тренировалась под руководством Михаила Каракеяна, Ильи Гигаури. В состав команды СССР по легкой атлетике вошла в 1977 году.

Саида Гунба – победительница первенства СССР среди юниоров в Риге в 1978 году. Чемпионка 12 летней спартакиады народов СССР в 1979 году. Чемпионка СССР в 1978 году в Тбилиси. Победительница женского полуфинала кубка Европы в Нидерландах в 1979 году и турнира звезд в Токио в 1989 году.

Результат на Олимпийских играх Саиды Гунба, с которым она заняла 2 место, – 67, 76 метра. Первое место Гунба тогда уступила Кубинке Марие Каридад Колон.

Личный рекорд по метанию копья Саиды Гунба – 68,28 метра, который она установила в 1980 году. Спортсменка награждена орденом "Знак почета" и орденом Славы III степени за заслуги в развитии спорта в Республике Абазия.