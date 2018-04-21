Королева легкой атлетики: соревнования в честь Саиды Гунба прошли в Сухуме

СУХУМ, 21 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Открытый республиканский турнир по легкой атлетике на призы серебряного призера Олимпийских игр по метанию копья Саиды Гунба состоялся в Сухуме в субботу 21 апреля.
Заслуженный тренер Абхазии и главный судья этих соревнований Лолита Назарс рассказала, что, в уже ставшем традиционном спортивном событии республики, приняли участие более 100 человек.
"Мы включили в соревнование несколько дисциплин – бег на 100 и 400 метров, толкание ядра, метание копья и прыжки в длину. Возрастные группы участников – 2002 год рождения и старше, вторая возрастная группа – 2003, 2004, 2005 годов рождения. Всего зарегистрировалось в соревнованиях более ста человек", — сказала Назарс.
Она добавила, что участниками спортивных дисциплин могут стать не только дети, но и все желающие, вне зависимости от возраста. Назарс с сожалением отметила, что спортивное направление метание копья не популярно в Абхазии и причина в этом заключается не в отсутствии интереса к нему, а недостаточном финансировании.
"Количество участников этих соревнований только увеличивается, но метание копья, чем занималась Саида Гунба, не развивается. Даже нет инвентаря, который необходим для проведения соревнований. Все копья, которые у нас есть советских времен, и такими уже нигде не пользуются. Соревнования в этом виде спорта мы проводим для того, чтобы дети знали о существовании такой дисциплины и помнили о достижениях Саиды Гунба", — поделилась Назарс.
Шестнадцатилетний Ахра Черкезия никогда не держал в руках спортивное копье, но, несмотря на это, решил принять участие в этой дисциплине. Он признался, что никогда раньше не слышал о том, что такой вид спорта есть в Абхазии.
"Сегодня я первый раз буду бросать копье. Пока точно не знаю, как правильно это делать, но я попробую. Я, конечно, знал о таком виде спорта, но не думал, что он есть у нас в Абхазии", — рассказал Ахра.
За плечами начинающего "копейщика" Дэвида из Сухума один бросок и собственный рекорд – 15 метров. Школьнику понравилось бросать копье и, возможно, он будет дальше заниматься этим видом спорта.
Королевой абхазской легкой атлетики назвала начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Абхазии Жанна Зантария Олимпийского призера по метанию копья Саиду Гунда.
"Эти соревнования проводятся в честь нашей королевы легкой атлетики Саиды Гунба. К сожалению, она болеет, и не смогла к нам приехать, но мы с вами должны провести этот праздник очень хорошо", — сказала Зантария, обращаясь к молодым спортсменам.
Жители Абхазии и особенно молодое поколение должны знать тех, кто доказывал всему миру, насколько сильны абхазские спортсмены, подчеркнул заместитель председателя Госкомитета Абхазии по физкультуре и спорту Рафаэль Ампар.
"Саида Гунба была участником Отечественной войны народа Абхазии и, помимо всех орденов и медалей, которые она получили в советское время, Гунба награждена Орденом Леона. Желаю каждому из вас хорошо выступить. Любое соревновании – это подведение итогов ваших определенных достижений. Удачи", — сказал Ампар участникам спортивного события.
Мастер спорта международного класса, серебряный призер ХХII Олимпийских игр, проходивших в Москве в 1980 году, Саида Каносовна Гунба родилась в 1959 году 30 августа в Пицунде.
В легкую атлетику пришла Гунба в 1974 году. Тренировалась под руководством Михаила Каракеяна, Ильи Гигаури. В состав команды СССР по легкой атлетике вошла в 1977 году.
Саида Гунба – победительница первенства СССР среди юниоров в Риге в 1978 году. Чемпионка 12 летней спартакиады народов СССР в 1979 году. Чемпионка СССР в 1978 году в Тбилиси. Победительница женского полуфинала кубка Европы в Нидерландах в 1979 году и турнира звезд в Токио в 1989 году.
Результат на Олимпийских играх Саиды Гунба, с которым она заняла 2 место, – 67, 76 метра. Первое место Гунба тогда уступила Кубинке Марие Каридад Колон.
Личный рекорд по метанию копья Саиды Гунба – 68,28 метра, который она установила в 1980 году. Спортсменка награждена орденом "Знак почета" и орденом Славы III степени за заслуги в развитии спорта в Республике Абазия.