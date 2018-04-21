Председатель "Русского общества Абхазии" попал в шорт-лист конкурса Олеся Бузины

Оргкомитет Международного литературно-медийного конкурса имени украинского журналиста и писателя Олеся Бузины, который был убит в апреле 2015 года в Киеве, огласил список номинантов премии.

СУХУМ, 21 апр – Sputnik. В шорт-лист Международного литературно-медийного конкурса имени Олеся Бузины вошел председатель общественного объединения "Русское общество Абхазии" Роман Рязанцев, об этом сообщил ведущему радио Sputnik Абхазия член оргкомитета этого конкурса, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин в субботу 21 апреля.

"Помимо литературных и медийных премий конкурса имени Олеся Бузины, есть еще две номинации – про защитную деятельность и "гражданская позиция", куда наряду с солистом группы Pink Floyd (Роджер Уотерс-ред.) и другими известными людьми, попал Роман Рязанцев из Абхазии", — сообщил Лепехин.

Одна из причин выбора Рязанцева в качества номинанта конкурса, добавил он, заключалась в его активной работе с соотечественниками во время выборов президента Российской Федерации в марте 2018 года, что могло бы стать хорошим примером для некоторых русских диаспор за рубежом. Речь идет не об агитации, подчеркнул Лепехин, а о предоставлении информации избирателям.

"Конечно, не факт, что члены оргкомитета проголосуют за Романа Рязанцев и он станет лауреатов или дипломантом, так у него очень серьезные конкуренты, тем не менее, он попал в число номинантов, с чем мы его и поздравляем", — отметил Лепехин.

Награждение победителей Международного литературно-медийного конкурса имени украинского журналиста, писателя и телеведущего Олеся Бузины состоится в день его рождения 13 июля. Оргкомитет возглавляет мать Олеси Бузины Валентина Бузина, сообщил Владимир Лепехин.

"Шорт-лист конкурса публикуется в момент его формирования и за пару месяцев до награждения победителей. Как правило, до подведения итогов бывает более ста заявок. В позапрошлом году было около 120 заявок, тогда на финишную прямую вышли 40 номинантов, а в этом году шестьдесят. Количество номинаций тоже выросло с семи до девяти", — рассказал Лепехин.

Наиболее интересными работами и лидерами в литературной премии имени Олеси Бузины в 2018 году Лепехин назвал книгу мемуары матери Бузины и фотоальбом Анастасии Федоренко под названием "Я Донбасс".

Неожиданным участником конкурса и претендентом в одной из номинации стал чемпионом мира по джиу-джитсу и грэпплингу американец Джефф Монсон, который создал свой интернет канал и в своих роликах объективно показывает о событиях в мире, в частности в Сирии.

Участник конкурса имени Олеси Бузины, председатель общественного объединения "Русское общество Абхазии" Роман Рязанцев признался, что новость об этом для него стала неожиданностью.

"Для меня было неожиданностью то, что я попал в номинацию "гражданская позиция" этого международного конкурса. Я посмотрел список, куда включено около 60 выдающихся людей и, возможно, я попал в эту номинацию, потому что занимал активную гражданскую позицию по выборам президента России в Абхазии", — поделился Рязанцев.

© Sputnik / Илона Хварцкия Доля проголосовавших за Путина в Абхазии оказалась больше, чем в России

Он добавил, что его гражданская позиция направлена на укрепление многонационального общества в Абхазии и объедение русскоязычных организаций в республике.

"Я знаю этого известного журналиста (Олесь Бузина-ред.), который трагически погиб в 2015 году. Как и все мы, отслеживаю ситуацию, происходящую на Украине и на Донбассе, в частности. Считаю, что он был сильным борцом с неонацизмом во всех его проявлениях, за это он и пострадал", — сказал Рязанцев.

Украинский писатель, журналист, телеведущий Олесь Бузина родился в Киеве 16 апреля 1969 года.

Работал в разных киевских изданиях: газетах "Киевские ведомости»", "2000", журналах "Друг читателя", "Лидер", "Натали2, "Эго", "XXL".

В октябре 2006 года был ведущим программы "Teen-лига" на канале "Интер". С 2007 года вел авторскую колонку и блог в газете "Сегодня".

С января 2015 года — шеф-редактор газеты "Сегодня". В марте 2015 уволился, заявив о цензуре руководства инфохолдинга "Медиа Группа Украина", который запрещал критику в адрес премьер-министра Украины Арсения Яценюка и бывшего президента Леонида Кучмы.

Олесь Бузина был убит 16 апреля 2015 года в Киеве.