11:52 22 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Набережная

Пойми абхаза: сленг и трудности перевода

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Sputnik Игротека (85)
69 0 0

Чтобы на отдыхе в Абхазии лучше понимать речь ее жителей, нужно освоить местные реалии. Узнай, сможешь ли ты понять абхазский сленг.

Темы:
Sputnik Игротека (85)
Теги:
плейбаз



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заброшенная больница в Межапарке, Рига
    Денег не дадим!

    Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.

  • Человек наблюдает через бинокль
    По данным разведки

    Литовский парламент одобрил увеличение зарплат сотрудникам разведывательных служб. За что будут доплачивать?

  • Татьяна Жданок
    Без шансов

    У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает экс-евродепутат.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Парижский Hotel Ritz продает с аукциона мебель и предметы интерьера
Диваны Пруста, стулья Хемингуэя: интерьер Ritz на аукционе
ФСБ ликвидировала террориста в Ставрополе
Оперативная съемка: ФСБ ликвидировала террориста в Ставрополье
Как обеспечить себе здоровый сон
Правила здорового сна

Соцсети

Sputnikabkhazia