Пойми абхаза: сленг и трудности перевода

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Бывший президент Армении и ныне действующий премьер-министр Серж Саргсян, присутствуя на переговорах с оппозицией, назвал происходящее шантажом и ультиматумом, после чего резко встал и покинул зал.
Москву в субботу накрыл ураган. Погода после 16 часов резко ухудшилась: над городом нависли темные облака, начались порывы ветра, затем пошли дожди, местами ливни. В отдельных районах прошла гроза.
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В Армении продолжается формирование нового правительства: стало известно, какие министры сохранили свои должности.
В Генпрокуратуре Казахстана рассказали, почему в ведомство поступает много жалоб от жителей Астаны на частое переименование улиц.
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Эксперты прогнозируют, что Латвия после 2020 года может лишиться около 20% денег из европейских фондов.
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У Молдовы нет шансов на вступление в ЕС даже в среднесрочной перспективе, и на это указывают ряд признаков, считает экс-евродепутат.
Россия предложила Таджикистану рассмотреть возможность получения статуса страны-наблюдателя при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Вице-президент компании "Лукойл" Сергей Никифоров рассказал Sputnik, почему так долго не открывалась первая автозаправка компании в Ташкенте.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уже второй раз за месяц отправилась в США. Какова цель столь частых визитов?
Осетинка Диана Арсагова завоевала золото на первенстве Канады по вольной борьбе среди юниорок до 17 лет.
Спустя два дня, проведенных в пыли, которая проникла с Аравийского полуострова, воздух над Баку очистился - спасибо северо-западному ветру.
В Армении продолжается формирование нового правительства: стало известно, какие министры сохранили свои должности.