22 апреля 1993 года: второй день есть электричество

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме:

"День рождения Ленина – никто даже не вспомнил, не до него. Будто его и не было на свете. И правильно!

Второй день горит электричество. Даже не верится. Вскипятила чай, сварила, наконец, мамалыгу, фасоль, постирала немного. Холодно только очень. В Верхних Эшерах выпал снег – видно от нас. И это в апреле! Природа мстит людям за войну. Сказали, что будет катер сегодня. Ходила на причал к судоремонтному заводу. Но не было ничего. Слышала, будто завтра будет.

Хочу письмо передать. Далеко — туда троллейбусы сейчас не ходят. Гвардейцы спросили, куда я уезжаю. Я ответила, что встречаю, чтобы отстали. Зашла в рыбколхоз. Рыбаки продали прямо у берега уже всю крупную хамсу по 200 рублей закилограмм. Мне не досталось. Там по ранним утрам столпотворение за ней. А мне далеко идти – не успею. А так хочется! У них оставался по 200 рублей, кажется, скат. С обрубленным хвостом – пилой, такой скользкий, черный. Не взяла. Никогда его не ела, и вообще едят ли его? Нигде не читала. И просят аж 200 рублей. Была бы камбала – другое дело.

Теперь включаю телевизор, но не часто. Вчера слушала телевидение Абхазии. Было интервью опять с Надарейшвили. Без него – ни одна передача. Оптимист, смотрит на все лучезарно, всех обнадеживает: все хорошо, а будет еще лучше. Ладно уж, посмотрим.

Говорит, что в Сухуме была иностранка, и когда ей сказали, что в Сухуме живут сейчас абхазцы, никто их не трогает, они ходят свободно, она была поражена этим. Меня же это обидело. Значит, нас здесь не должно было быть – по ее мнению мы – изгои, "евреи абхазской национальности", что ли? А куда нам уезжать, если нет другой исторической родины?

Еще он сказал, что они, мол, предупреждали до войны абхазов, что не позволят ущемлять права грузинского населения Абхазии. Что-то я не вижу, что они ущемлены и хуже меня живут. Весь город застроен их виллами и особняками, а я живу в бетонном сыром и темном полуподвале площадью 17 квадратных метров. И это я ущемленная, дочь, уничтоженных Советской властью, родителей. Значит, допустим, грузин ущемлять нельзя (хотя их никто и не ущемляет), а абхазцев – можно? Так, что ли? А где логика? Я бы тоже поспорила, если бы меня вызвали на диалог.

Говорят о достойном окончании войны, читай, их победе. А в то же время нам только и толкуют, что "победителей в этой войне не будет". Как же она может тогда окончиться достойно! Постоянная алогичность и противоречие во всем – это меня удивляет. Все рассчитано на простаков и недоумков. Хотя и амбициозность абхазцев, порой, меня раздражает, ненужный апломб, эмоции, упрямство!"

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