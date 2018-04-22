"Агара-неваляшка": история традиционной абхазской люльки

О том, как абхазы изготовляли традиционную люльку – агара, для чего у ее изголовья вырезали различные рисунки, кто и с какой целью мог сделать на ней пометку, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

С воспитанием детей у абхазов связаны различные обряды, один из них – изготовление и применение традиционной люльки – агара.

Подарок от бабушки

К рождению ребенка в абхазских семьях готовились заблаговременно. По сложившейся традиции, изготовлением люльки занималась бабушка (мать невесты). Для своего будущего внука она заказывала люльку у мастера. В этом деле не обходилось без суеверия, бабушка обращала внимание не только на умения мастера, но и на его человеческие качества.

"Она смотрела как на умения мастера, так и на то какой он человек, так как считалось, что если у него хорошая энергия, душа, и если у него много детей, то это положительно скажется на ребенке", — рассказала старший научный сотрудник отдела этнологии Государственного музея Инга Шамба.

После долгожданного события – рождения внука или внучки, бабушка приносила люльку в дом. По мнению ученых, абхазская люлька очень древняя, о чем свидетельствуют собранные этнографами материалы еще в XIX веке.

© Фото : Предоставлено государственным музеем Люлька

"Есть разновидности люлек, изготавливались они из дерева, у них есть много интересных знаков. На изголовье люльки и в нижней части вырезали обереги, эти элементы защищали ребенка от сглаза. Абхазы считали, что когда рождается ребенок, его нужно оберегать, до сорока дней, его вообще не выносили на улицу", — отмечает сотрудница Госмузея.

Изготавливали люльку из легких пород дерева, в основном для этого применялся бук, украшения на нем могли делать из каштана, колечки — из самшита, но буковое дерево применялось больше.

"Бук сам по себе легкий, а после того, как его высушивают, его вес позволяет переносить его без особых усилий", — говорит специалист.

Для стройности

Особенность традиционной абхазской люльки в том, что она похожа на куклу неваляшку, она раскачивается и тем самым успокаивает ребенка, отмечает Шамба.

"Потом пеленание тоже имело определенное значение, мне задавали вопрос, почему абхазы так туго пеленали ребенка, это имело значение, это делалось для того, чтобы ребенок был стройным, чтобы ножки были ровные", — сказала специалист.

Несмотря на то, что абхазы работали с шерстью и другими материалами, в матрац для люльки клали растительность, в основном самшит.

© Фото : Предоставлено государственным музеем Сухие листья самшита для люльки

"Когда бабушка готовила люльку, она одновременно собирала самшит. Листья самшита маленькие и долго собираются, бабушка собирала их, пока мастер изготавливал люльку для внука. Считается, что листья самшита ядовитые, но их обрабатывали, обдавая кипятком, затем их сушили", — рассказала ученая.

Затем высушенные листья самшита клали в матрац для того, чтобы ребенок не потел в люльке.

"К тому же считалось, что листья самшита лечебные. Даже после первого ребенка матрац сохраняли для дальнейшего использования, содержимое высушивали и хранили", — заметила Шамба.

В государственном музее хранятся люльки с середины XIX начала XX веков. "Самая старая люлька сделана в XIX веке, она находится в этнографическом музее в Санкт-Петербурге. Она очень интересно инкрустирована, на ней много оберегов", — рассказала Шамба.

Согласно абхазским традициям, люлька передавалась от семьи к семье, от рода к роду.

© Sputnik / Илона Хварцкия Не пустой звук: тест на знание абхазских традиций

"Хранение люлек тоже очень интересно. После того, как ребенок уже не пользуется люлькой, ее на земле не оставляли, а подвешивали на чердаке, чтобы ее никто не видел. Если кому-то из родственников или же соседу понадобилось, люльку отдавали, но, те, кому отдали люльку обязательно должны были вернуть ее позже", — отметила специалист.

В современности традиционной абхазской люлькой пользуются очень редко, подчеркнула Шамба.

Обереги для новорожденного

Обереги для люлек бывали разные, инкрустированные обереги делали в виде солнца, звездочек, изголовье люльки украшали ромбами. Над ребенком вешали обереги в виде треугольников, также вешали цепочки сделанные из растения "Слезы Марии".

© Фото : Предоставлено государственным музеем Люлька

"Помимо этого делали обереги в виде треугольников, они были красного цвета, внутрь клали специальный уголь, иголки от растений, особенно от дикой яблони и подвешивали на люльку. Если случайно находили камень с дыркой, его тоже подвешивали над ребенком в люльке", — подчеркнула Инга Шамба.

Также она добавила, что ребенка одного в люльке не оставляли, он все время должен был быть в окружении.

© Фото : Предоставлено государственным музеем Оберег

"Если вдруг все выходили из комнаты, то обязательно под люлькой клали специальный маленький веник. Это делалось, потому что считалось, что первые сорок дней жизни ребенок больше подвержен влиянию нечисти, злых духов. Веник клали под люльку, чтобы отпугнуть их", — пояснила она.

Как и все другие народы, абхазы были суеверными. Все живущие в селе знали у кого "плохой взгляд", его не пускали в дом, где находится ребенок, его могли принять в другом месте, но к ребенку не подпускали.

В истории абхазской люльки есть интересный факт, относящийся к древней традиции: когда рожденная девочка оказывалась в люльке, взрослый мужчина, пользующийся уважением у семьи, мог сделать пометку на люльке в знак того, что когда она вырастет, станет женой для его сына.

Этот обычай на сегодня в Абхазии уже не встречается, говорит Инга Шамба.