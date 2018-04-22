Первый историк-марксист в Абхазии: 110 лет со дня рождения Анатолия Фадеева

Анатолий Фадеев автор фундаментальной работы по истории Абхазии – "Очерки истории Абхазии с древнейших времен до крестьянской реформы 1870 года".

СУХУМ, 22 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первому историку-марксисту в Абхазии, автору более 150 научных работ, работнику Абхазского института языка, литературы и истории Анатолию Фадееву 22 апреля исполнилось бы 110 лет.

"Он основатель марксистского направления среди ученых, исследовавших историю Абхазии. Работы, которые выходили здесь, к примеру, работы Симона Басария, Дмитрия Гулия и так далее, они очень интересны, но идеологически руководство Абхазии и Советского Союза критиковали, потому что они явно были не марксистскими, нужны были работы в таком марксистском духе, появились специалисты, которые прошли подготовку в советских ВУЗах, из них первым стал Анатолий Фадеев", — подчеркнул историк Сослан Салакая.

Он отметил, что в предисловии одной из книг Фадеева абхазские ученые называют его первым абхазским историком-марксистом.

"В начале 30-х годов все написанные работы должны были быть обязательно выверены с идеологической точки зрения. Первая работа, которая ссылалась на классиков марксизма-ленинизма была написана Фадеевым. В предыдущих работах считалось, что недостаточно широко была показана классовая борьба, отношения феодалов и крестьян, что характерно для марксистской идеологии", — заметил Салакая.

В своих работах Анатолий Фадеев отмечал, что Абхазия прошла все стадии социально-экономического развития, от древнейших времен.

"Он говорил о том, что в Абхазии был развит и феодализм, сейчас это кажется пустяком, но тогда этому придавалось очень большое значение, потому что если народ не достиг стадии феодализма, то его политические права немного ограничивались, он не должен был получить статус хотя бы автономии", — рассказал историк.

Анатолий Фадеев больше писал об истории Абхазии XIX века, в том числе о присоединении Абхазии к России.

"Кстати говоря, мы собираемся переиздать те книги, которые вышли в Абхазии", — поделился планами Салакая.

© Sputnik . Прохоренко Георгий Дзидзария – историк и борец за права абхазского народа

Среди учеников Анатолия Фадеева были будущие историки Георгий Дзидзария, Шалва Инал-ипа, известный общественный деятель Аслан Отырба.

Историк-кавказовед, специалист в области истории международных отношений, экономической и культурной жизни дореформенной России XIX в. По окончании, в 1929, Ленинградского государственного университета имени А. И. Герцена – преподавал обществоведения в Сухумской абхазской средней школе имени Нестора Лакоба.

После службы в Красной армии, работал в Абхазском институте языка, литературы и истории (с 1931) – научным сотрудником, заведующим отделом истории, с 1933, по совместительству – заместителем редактора газеты "Советская Абхазия".

В 1935 ему была присвоена ученая степень кандидата исторических наук. С 1939 работал в Одесском университете.

В 1954 защитил докторскую диссертацию, а в 1958 получил звание профессора. В последние годы жизни Фадеев был заведующим сектором многотомной "Истории СССР с древнейших времен до наших дней".

Анатолий Фадеев автор таких работ по истории Абхазии как: "К вопросу о феодализме в Абхазии", "Русский царизм и крестьянская реформа", "Убыхи в освободительном движении на западном Кавказе", главная его работа – "Очерки истории Абхазии с древнейших времен до крестьянской реформы 1870 года".