Верховный суд Абхазии рассмотрит кассацию на приговор Роланду Жиба

Судебное заседание кассационной коллегии состоится 8 мая 2018 года в 11:00 в здании Верховного суда Республики Абхазия.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии под председательством судьи Ады Касландзия рассмотрит кассационную жалобу адвоката, защищающего интересы Роланда Жиба, осужденного 23 марта 2018 года за убийство Беслана Квициния. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Абхазии.

"Адвокат полагает, что судом в основу обвинительного приговора были положены недопустимые доказательства, в связи с чем судебный акт является незаконным и несправедливым, и просит суд кассационной инстанции прекратить дело в отношении Роланда Жиба, по основаниям отсутствия в его действиях состава преступления", — говорится в сообщении.

© Fotolia / Izzetugutmen Роланд Жиба приговорен к 15 годам лишения свободы

Верховный суд признал виновным в убийстве Беслана Квициния Роланда Жиба и приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима на заседании 23 марта 2018 года.

Роланд Жиба 1974 года рождения, обвинялся предварительным следствием в умышленном убийстве из корыстных побуждений, а также незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия.

Тело пропавшего жителя Сухума Беслана Квициния было обнаружено сотрудниками милиции 1 января 2017 года в лесу в Очамчырском районе. МВД республики назвало подозреваемым Роланда Жиба, 33-летнего жителя села Гуада Очамчырского района. Подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск.

5 мая 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы государственной безопасности республики Роланд Жиба задержан и водворен в следственный изолятор.