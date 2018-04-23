Первый фольклорный конкурс среди школьников состоялся в Сухуме

Первый фольклорный конкурс среди абхазских школьников был проведен международным абазино-абхазским объединением "Алашара" и Министерством образования и науки Абхазии.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первый республиканский фольклорный конкурс "Нартаа" среди школьников состоялся в сухумской средней школе № 4 имени Дмитрия Гулиа в понедельник 23 апреля.

"Мы выбрали такое направление конкурса, потому что всем известно, что абхазский фольклор хранит в себе все наши обычаи, традиции. Это мероприятие будет полезно не только для повышения образования молодежи, но и для ее воспитания, огромное значение имеет знание нашего фольклора для воспитания, поэтому мы решили организовать такой конкурс", — сказал министр образования и науки Абхазии Адгур Какоба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый республиканский фольклорный конкурс "Нартаа" среди школьников состоялся в Сухумской средней школе №4 в понедельник 23 апреля.

Как рассказал министр, для попадания в республиканский конкурс, абхазские школьники прошли два тура.

"Сначала был школьный тур, потом районный и городской, а сегодня республиканский тур. Дети с большой охотой и желанием участвуют в этом конкурсе, каждая команда подготовила свои номера, для этого они использовали фольклорную литературу, то есть дети прочли книги, Нартские сказания. Я думаю, что жюри будет трудно кого-то выделить, потому что мы видели, что дети прекрасно подготовились", — подчеркнул Какоба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый республиканский фольклорный конкурс "Нартаа" среди школьников состоялся в Сухумской средней школе №4 в понедельник 23 апреля.

Министр сообщил, что первый фольклорный конкурс не станет последним, по его словам, его необходимо продолжать, так как он стал сразу давать положительные результаты.

В фольклорном конкурсе принимало участие семь команд: две сухумские команды и школьники из Ткуарчалского, Очамчырского, Гулрыпшкого, Гудаутского, Гагрского районов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый республиканский фольклорный конкурс "Нартаа" среди школьников состоялся в Сухумской средней школе №4 в понедельник 23 апреля.

Каждая команда отличилась яркими нарядами, участники одной из них были одеты в доспехи, в руках у них были копья, а участники другой вышли с луками и стрелами.

Конкурс состоял из четырех частей: "Приветствие", "Вопросы – ответы" (за минуту каждая команда должна была ответить на вопрос из Нартского эпоса), "О ком речь?" (в этом конкурсе командам предлагались отрывки из эпоса с пропущенными словами, говорящими о том или ином герое Нартского эпоса) и конкурс "Жизнь нартов" (в этой части конкурсанты представили сцены из жизни нартов по заранее выбранным темам).

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый республиканский фольклорный конкурс "Нартаа" среди школьников состоялся в Сухумской средней школе №4 в понедельник 23 апреля.

"Мы с нетерпением ждали этого конкурса и усиленно готовились к нему. Мы очень хотим выиграть, помимо этого, хотим показать свои знания Нартского эпоса", — сказала ученица Сухумской школы №1 Марица Качабава.Другая участница конкурса Астанда Курт-оглы говорит, что самый ее любимый персонаж Нартского эпоса – Сасрыкуа.

"Он главный герой эпоса, потому что совершил много геройских поступков, он помогал своим братьям. Перед конкурсом мы прочли все книги по Нартскому эпосу, мне очень понравилось, так как это очень интересно", — заметила школьница.

Представитель международного абазино-абхазского объединения "Алашара" Аляс Айба отметил, что главная цель фольклорного проекта – вызвать у абхазской молодежи интерес к фольклору и родному языку.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый республиканский фольклорный конкурс "Нартаа" среди школьников состоялся в Сухумской средней школе №4 в понедельник 23 апреля.

"Для героев Нартского эпоса характерны высокие нравственные качества: правдивость, честность, чувство собственного достоинства, свободолюбие, стремление к подвигам. Только от нас с вами зависит, сохранит ли наш народ свою идентичность, свои традиции", — отметил Айба.

Аляс Айба рассказал, что победителей конкурса ждет поездка в Олимпийский парк и в Парк аттракционов в Сочи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый республиканский фольклорный конкурс "Нартаа" среди школьников состоялся в Сухумской средней школе №4 в понедельник 23 апреля.

Первый фольклорный конкурс среди абхазских школьников был проведен международным абазино-абхазским объединением "Алашара" и Министерством образования и науки Абхазии.