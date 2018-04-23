Зоозащитники попросили власти Сухума прекратить отстрел собак

Абхазские зоозащитники считают, что проблему с бездомными животными не решить их отстрелом, нужно принимать закон "О защите животных" и проводить проект стерилизации.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Зоозащитники обсудили проблему отстрела бездомных собак с представителями администрации Сухума 23 апреля.

© Фото : предоставлено Еленой Зарандия Приют жизни: как сухумчанка помогает бездомным животным

"Мой знакомый во дворе подкармливает двух собак. В субботу представители администрации города предупредили его, если он не уберет собак, то в понедельник приедут и отстреляют их. Ему сказали, либо он их за город вывозит, либо прячет где-нибудь. Поэтому я собрала всех неравнодушных, кто был свободен сегодня в Сухуме и пришли к администрации. Вчера разговаривала с замглавой Леоном Кварчия, он нас пригласил на встречу. С ним мы не смогли встретиться, встретились с начальником Коммунального управления Дмитрием Ахуба. Он объяснил нам ситуацию", – рассказала зоозащитница Юлия Эмухвари.

В Сухуме, как выяснилось, бездомных животных отстреливают только по сигналу горожан. Если поступает жалоба, что бродячая собака кидается на людей, то работники коммунальной службы выезжают и усыпляют ее. А запланированного отстрела нет.

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Зоозащитники признаются, что хорошо понимают горожан, которые боятся бездомных животных. Но проблема, на их взгляд, не в собаках, а в людях, которые выкидывают их на улицу.

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"Понятно, что люди беспокоятся за своих детей, за собственную жизнь. Но люди сами выкидывают этих животных. Они не стерилизуют своих домочадцев. Почему люди видят корень зла только в собаках? – недоумевает зоозащитница. – Если собака стерилизована, то она не размножается, то есть бездомных животных становится меньше. А отстрел ни к чему не приведет. Как были бездомные животные, так они и останутся".

Зоозащитница Тата Джоджуа решение вопроса видит в трех аспектах: законе о защите животных, проекте стерилизации и просветительской деятельности.

"Люди должны нести ответственность за то, что выбрасывают животных на улицу. Они должны знать, что их накажут за это. Также нужно запустить проект стерилизации, так как это уменьшит популяцию, и проводить просветительскую деятельность в виде социальной рекламы и уроков добра в школах и университетах. Нужно до людей доносить, как можно решить проблему популяции животных и нужно, чтобы люди стали более ответственными. И чтобы наши действия имели эффект, нужно, чтобы государство помогало нам в этом", – считает она.

24 апреля в Сухумском городском Собрании обсудят проблему бездомных животных. Зоозащитники надеются, что депутаты придут к более эффективному методу, чем отстрел.