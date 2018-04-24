Мемориальную доску установят на фасаде дома поэта Киршала Чачхалиа

СУХУМ, 24 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за установку в честь столетия со дня рождения поэта Киршала Чачхалиа мемориальной доски на фасаде дома № 3 на улице Инал-ипа в Сухуме, где он жил.

"Это известный абхазский поэт, чьи произведения включены в школьную программу. В целях увековечивания памяти Киршала Чачхалиа предлагаю проголосовать по этому вопросу", — обратился к депутатам председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия.

Депутаты единогласно одобрили это предложение.

Для празднования 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалиа создан оргкомитет под руководством советника президента Владимира Зантария.

Комиссия решила провести вечер памяти 29 мая в 15 часов в Абхазском драмтеатре.

© Sputnik Амра Амичба Столетие абхазского поэта Киршала Чачхалиа отметят в Абхазии

Киршал Чачхалиа родился 25 мая 1918 года в селе Пакуаш Кодорского уезда (ныне Очамчырского района) Абхазии. Печататься начал с 1936 года. В 1958 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте в Москве.

Широкую известность как сатирик Чачхалиа получил после публикации стихотворений "Амбаква обжуливает", "Магазин Н".

Не меньшую, чем сатира, значимость имеет в истории развития абхазской литературы и лирика поэта. Многие его стихи положены на музыку.

При его жизни вышли на абхазском языке сборники "Стихотворения", "В моем поселке", "Расцвели ветки", "Новые песни", "Цветок и колючка", "Подорожник", "Избранное".

В 1971 году выпущен посмертный сборник новых стихов "Весенние раздумья".

Киршал Чачхалиа скончался 4 июня 1970 года в Сухуме в возрасте 52 лет.