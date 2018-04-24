17:11 24 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Заседание Сухумского городского Собрания

Мемориальную доску установят на фасаде дома поэта Киршала Чачхалиа

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
9420

Заседание Сухумского городского Собрания состоялось во вторник 24 апреля.

СУХУМ, 24 апр — Sputnik, Бадрак Авидзба. Депутаты Сухумского городского Собрания проголосовали за установку в честь столетия со дня рождения поэта Киршала Чачхалиа мемориальной доски на фасаде дома № 3 на улице Инал-ипа в Сухуме, где он жил.

"Это известный абхазский поэт, чьи произведения включены в школьную программу. В целях увековечивания памяти Киршала Чачхалиа предлагаю проголосовать по этому вопросу", — обратился к депутатам председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия.

Депутаты единогласно одобрили это предложение.

Для празднования 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалиа создан оргкомитет под руководством советника президента Владимира Зантария.

Комиссия решила провести вечер памяти 29 мая в 15 часов в Абхазском драмтеатре.

Совещание организационного комитета по празднованию 100-летия со дня рождения Киршала Чачхалиа под руководством советник президента Владимира Зантария
© Sputnik Амра Амичба
Столетие абхазского поэта Киршала Чачхалиа отметят в Абхазии

Киршал Чачхалиа родился 25 мая 1918 года в селе Пакуаш Кодорского уезда (ныне Очамчырского района) Абхазии. Печататься начал с 1936 года. В 1958 году окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте в Москве.

Широкую известность как сатирик Чачхалиа получил после публикации стихотворений "Амбаква обжуливает", "Магазин Н".

Не меньшую, чем сатира, значимость имеет в истории развития абхазской литературы и лирика поэта. Многие его стихи положены на музыку.

При его жизни вышли на абхазском языке сборники "Стихотворения", "В моем поселке", "Расцвели ветки", "Новые песни", "Цветок и колючка", "Подорожник", "Избранное".

В 1971 году выпущен посмертный сборник новых стихов "Весенние раздумья".

Киршал Чачхалиа скончался 4 июня 1970 года в Сухуме в возрасте 52 лет.

По теме

Владимир Анкваб: лектор и поэт
Молодой абхазский поэт прочел стих в честь своего деда
Народный не "народный" поэт Таиф Аджба
Мемориальная доска установлена на доме, где жил поэт Борис Гургулия
Великий абхазский поэт Дмитрий Гулиа родился 141 год назад



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Подготовка к Параду Победы
    Парадный строй

    Военные Южной Осетии готовятся к параду 9 Мая на российской базе, а в начале мая запланированы три генеральных репетиций в Цхинвале.

  • Трасса Баку-Сумгайыт
    В доступе отказано

    На период проведения автогонок "Формула-1" введен временный запрет на въезд в Баку автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Отсутствие надежды

    К народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы, заявил президент Армен Саркисян.

  • Вечный огонь на братском кладбище, архивное фото
    На братских могилах…

    Останки 145 советских солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружены в ходе ремонта дороги в поселке Пампали в Латвии.

  • Пьяный водитель
    Неанонимные алкоголики

    Министр коммуникаций и транспорта Литвы предложил публиковать в СМИ фамилии водителей, которых задержали за рулем в нетрезвом виде

  • Интервью
    Изгнать из эфира

    Госдеп США выделяет $2 миллиона на производство и адаптацию для молдавского ТВ американских передач – эти меры "должны привести к переориентации аудитории".

  • Подготовка к Параду Победы
    Парадный строй

    Военные Южной Осетии готовятся к параду 9 Мая на российской базе, а в начале мая запланированы три генеральных репетиций в Цхинвале.

  • Трасса Баку-Сумгайыт
    В доступе отказано

    На период проведения автогонок "Формула-1" введен временный запрет на въезд в Баку автомобилей, зарегистрированных в районах Азербайджана.

  • Встреча Президента РА Армена Саркисяна и лидера оппозиционной фракции Елк Никола Пашиняна на площади Республики (21 апреля 2018). Ереван
    Отсутствие надежды

    К народным волнениям в Армении привели отсутствие надежды на будущее и накопленные социальные проблемы, заявил президент Армен Саркисян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Волки Забиваки и матрешки: магазин атрибутики ЧМ-2018
В Китае установили светофор, поливающий водой пешеходов-нарушителей
Мокрые нарушители: китайских пешеходов обливает специальное приспособление
История мячей ЧМ по футболу
Как менялся мяч ЧМ по футболу

Соцсети

Sputnikabkhazia