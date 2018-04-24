Ущерб от мраморного клопа в Абхазии предотвращен на шесть миллиардов рублей

Совещание по вопросам координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом при участии вице-премьера Абхазии Романа Шоуа, замминистра России по делам Северного Кавказа Игоря Кошина, руководства министерств сельского хозяйства России и Абхазии состоялось в Сухуме во вторник 24 апреля.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik, Бадри Есиава. На шесть миллиардов рублей предотвращен ущерб от мраморного клопа в Абхазии в 2018 году, сказал на совещании в Сухуме директор департамента Минсельхоза России Петр Чекмарев во вторник 24 апреля.

"По данным специалистов, в Абхазии обследовано 25 тысяч домовладений и собрано 4,2 тонны мраморного клопа. Один грамм — это семь клопов. Получается, что мы вместе предотвратили ущерб сельскому хозяйству Абхазии в размере около шести миллиардов рублей", — отметил Чекмарев.

Он добавил, что абхазские и российские специалисты ежедневно передают отчеты о борьбе с вредителем на территории Абхазии в Минсельхоз России. Больше всего собрано мраморных клопов в Галском районе — 2,5 тонны, в Гагрском районе около тонны и тройку лидеров замкнул Очамчырский район — более 600 килограммов.

Петр Чекмарев подчеркнул важность более активной работы с населением, предоставления гражданам всей необходимой информации и помощи со стороны районных администраций.

Если клопа не остановить, добавил он, не только Абхазия может остаться без садов и фруктов, вредитель может распространиться по всему Краснодарскому краю и Карачаево-Черкесии.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов. Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым и ягодным культурам. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, Европе и Турции.