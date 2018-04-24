Передайте за проезд: подорожает ли транспорт в Сухуме

Депутаты Сухумского городского Собрания на заседании во вторник 24 апреля обсуждали вопрос, который касается большинства сухумчан – повышать стоимость проезда в микроавтобусах с 15 до 20 рублей или нет. О том, что решили столичные депутаты, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Зачем повышать?

По просьбе водителей маршрутных такси с инициативой повысить стоимость проезда в микроавтобусах выступил руководитель автотранспортного предприятия Сухума Леонид Шулумба. По его словам, повышение стоимости услуг маршруток назрела давно.

"Я думаю, что увеличение платы за проезд на пять рублей не составит серьезной проблемы. Для социально незащищенных слоев населения изменения не будет на проезд в автобусах и троллейбусах. Из-за увеличения цены на топливо и удорожания запасных частей, горюче-смазочных материалов, хотелось бы удовлетворить просьбу водителей (микроавтобусов — ред.) о повышении тарифа", — объяснил ситуацию начальник Сухумского АТП.

По словам Шулумба, водитель маршрутки в Сухуме за месяц зарабатывает в среднем до 10 тысяч рублей.

"На текущее содержание маршрутки уходит около шести тысяч рублей в месяц, чистый доход водителя составляет до четырех тысяч рублей. Это, если не говорить о покрышках или ремонте двигателя, который может обойтись до 600 тысяч рублей", — заметил Шулумба.

Водители маршруток работают посменно, и на одного приходится в лучшем случае 15 рабочих дней, пояснил он.

"В Сухуме работает до 200 микроавтобусов, до ста находятся в резерве, они после ДТП или требуют ремонта, с 70 водителями разорваны договоры, потому что их отсутствие на работе было неуважительное", — сказал глава АТП.

Весь столичный транспорт, по мнению Шулумба, исчерпал свой ресурс.

"Сейчас у меня стоят пять автобусов, они уже семь лет обслуживают население, и, к сожалению, мы вынуждены были констатировать, что этим летом у нас будут большие сложности с обслуживанием населения", — сообщил он.

Депутат Дмитрий Маршания заявил, что повышение тарифа на пять рублей не решит проблемы отрасли.

"Мы понимаем, что экономическая ситуация в стране трудная, поэтому предлагаем повысить тариф только на пять рублей, это позволит частично решить проблемы", — сказал Шулумба.

Бьет по населению

Депутат Сухумского Горсобрания Ардашес Овсепян, с одной стороны, понимает проблемы АТП, но, с другой, уверен, что повышение тарифа на транспорт ударит по населению.

"С одной стороны, я понимаю вашу проблему, но нам будет сложно объяснить людям повышение тарифа, может быть, имеет смысл поэтапное повышение, к примеру, сейчас повысить тариф до 17 рублей?" — сказал он.

На это начальник АТП ответил, что водители маршруток ставят вопрос о повышении тарифа уже несколько лет.

"В течение трех лет мы удерживаем эту ситуацию. Объясняем водителям, что повышение скажется на людях. Хочу, чтобы вы меня поняли, я работаю с водителями, у меня 600 человек в коллективе. Все в курсе, что я пытаюсь контролировать ситуацию, но ситуация с повышением тарифа уже назрела", — подчеркнул Леонид Шулумба.

Депутат Виталий Читанава отметил, что при повышении тарифа водители тоже должны выполнять ряд условий.

"Водители выезжают по заполняемости машины, у нас пробки, люди не доезжают, опаздывают на работу. Маршрутки, заполнившись в одной точке, к примеру, выезжая из Нового района, не останавливаются, так как нет мест. Пусть они ездят в будние дни по графику, не по заполняемости, а, допустим, через 15 минут или через 10. Люди недовольны, потому что вроде машин много, но из-за того, что они не выезжают до заполнения, уходит время", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Транспортный "коллапс" в Гудауте закончился, но проблема осталась

Леонид Шулумба отметил, что микроавтобусы выезжают в направлении Келасура каждые пять минут.

"Больше нигде нет такого графика движения", — сказал он.

Депутат Адамыр Лагвилава считает, что количество микроавтобусов в Сухуме необоснованно большое.

"К рынку не подъедешь, вокруг одни микроавтобусы. Сделал один рейс и ждет, наверное, два часа. Нет необходимости держать такое количество транспорта, который заполняет трассу. Мы депутаты, должны думать об избирателях. Конечно, пять рублей не сделают погоду для маршрутчиков, а для пенсионеров, студентов это будет иметь резонанс. Это непопулярная мера, а вынужденная, мы понимаем, но поймите и нас", — сказал он.

Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия подчеркнул, что зарплаты жителей столицы не растут, предпринимательская активность падает, идет отток населения.

"Если можно избежать повышения тарифа, давайте избежим за счет внутренних средств и дотаций. У них расходы на ремонт частных машин, покупают покрышки, масло сами. Может быть, дотировать? Предлагаю создать комиссию по выработке решений по этому вопросу", — отметил спикер.

Депутаты поддержали Пилия, состав комиссии будет сформирован. Пока цена за проезд в микроавтобусах осталась прежней.